MSV: Sechsstelliger Betrag winkt, Leistungsträger kehrt zurück

Eigentlich könnten die Spieler der Zebras vor dem Endspurt in der Regionalliga West noch einmal durchatmen und frische Kräfte tanken, denn am kommenden Wochenende pausiert die Liga, da die Nationalmannschaften im Einsatz sind. Mit Malek Fakhro ist auch ein Meidericher Kicker für sein Land im Einsatz und auch die restlichen Akteure des Traditionsvereins werden in einem Pflichtspiel gefordert sein. Denn: Am Samstag ist Pokal! Im Niederrheinpokal-Halbfinale geht es vor heimischer Kulisse im Wedaustadion gegen Union Nettetal um den Einzug in das Finale und die Chance auf den DFB-Pokal (15.30 Uhr, FuPa-Liveticker).

Doch es geht auch um viel Geld. Bei einem Finaleinzug dürfte es sechsstellig in der chronisch klammen MSV-Schatulle klingeln. Erreichen die Zebras das Finale, winkt ein volles Haus. Ein Derby ist garantiert, da im zweiten Halbfinale Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen stehen. Und auch das ist klar: Egal wie der Gegner heißt und wo das Finale ausgetragen wird, ausverkauft dürfte nur eine Frage von Stunden nach dem Start des Vorverkaufs sein. Wird auch das Finale gewonnen, wartet der große Scheck. Durch die Qualifikation für den DFB-Pokal wäre ein sechsstelliger Betrag garantiert. Zum Vergleich: Im laufenden Wettbewerb gab es 209.500 Euro Startgeld.

Youngster vor der Rückkehr

Neben dem MSV hat sich auch RWO um die Austragung des Finals beworben. Die Entscheidung trifft das Präsidium des Fußballverbandes Niederrhein, wie es in den Durchführungsbestimmungen festgelegt ist. Diese soll aber erst nach den Halbfinal-Begegnungen fallen und sicherlich auch davon abhängig sein, welche Teams letztlich im Endspiel vertreten sind. Während in das Oberhausener Stadion Niederrhein 15.000 Zuschauer passen, wäre die Kapazität in Duisburg fast doppelt so groß.

Wie wichtig ein Finaleinzug den Fans der Zebras wäre und welche Bedeutung die Qualifikation für den DFB-Pokal für den MSV wäre, weiß auch Hirsch. Entsprechend ernsthaft geht er mit seinem Trainerteam die Aufgabe Nettetal an. "Die Abläufe sind nahezu dieselben wie in der Woche vor dem Schalke-Spiel. Mit Blick auf den Gegner werden wir eventuell etwas mehr Ball- und Abschlussarbeit einstreuen", betont der Coach. Zudem kann er wohl wieder mit Steffen Meuer rechnen, der nach überstandenem Infekt in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren soll. Das gilt übrigens auch für Youngster Simon Symalla, der seine Verletzung ebenfalls auskuriert haben soll. Ob er aber schon im Pokal zum Einsatz kommen soll, dürfte erst kurzfristig entschieden werden.