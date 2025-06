MSV-Rettung in der 90.+5 - der Schlusspunkt im Abstiegskrimi

Die weiteren Spiele des 30. Spieltags

Trotz der guten Ergebnisse der Konkurrenz freut sich unter dem Strich nämlich nur der MSV Bonn, der sich mit 2:1 beim VfR Hangelar durchsetzte und dank der besseren Tordifferenz in der Liga bleibt. Es wurde höchstdramatisch in der Fritz-Pullig-Arena von Hangelar. Bilal Yousfi hatte den MSV früh in Führung gebracht, Tim Mais in der 77. Minute aber per Kopf ausgeglichen - in der Blitztabelle wäre der MSV damit abgestiegen. Es war aber noch lange nicht Schluss. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah ein VfR-Akteur die gelb-rote Karte, in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Yousfi ins Bonner Glück und direkt ins Herz von Neunkirchen-Seelscheid und Wachtberg. Im Anschluss wurde es mit zwei roten Karten für den MSV nochmal unschön, trotzdem darf der Tabellen-13. den dramatischen Klassenerhalt feiern.