MSV-Pokalspiel wird Kraftakt für Wülfrath - Kartenverkauf gestartet

Das Stadion in Wülfrath erfüllt die Anforderungen nicht. – Foto: Jochen Classen

Es hätte das große Fußballfest werden sollen, doch das Los MSV Duisburg wird für den 1. FC Wülfrath zu einer echten Herausforderung. Das erhoffte Heimspiel im Niederrheinpokal ist aufgrund der nicht erfüllbaren Sicherheitsanforderungen dahin, stattdessen wird auf neutralem Platz in Velbert gespielt. Für den FCW bedeutet das viel zusätzliche Arbeit und immer auch ein Restrisiko, welches der Verein tragen muss. Trotzdem startet nun der Kartenvorverkauf.

Eine stattliche Tribüne steht im Sportzentrum Ehrbacher Berg, der Heimat des 1. FC Wülfrath, zehn Stufen flankieren die überdachten Sitzplätze auf der gesamten Länge einer Geraden. Offiziell wird die Kapazität des Stadions mit 5.000 angegeben. Für die Austragung einer Niederrheinpokal-Partie in der ersten Runde gegen den MSV Duisburg reicht das aber nicht. "Da unser heimisches Stadion die notwendigen Sicherheitsanforderungen für diese Partie nicht erfüllt, müssen wir für dieses besondere Spiel in die IMS Arena nach Velbert ausweichen", teilt der Verein mit.

Ja, einen separaten Gästeblock gibt es nicht, doch an dieser Stelle soll die Frage erlaubt sein - wofür auch? Der MSV und Wülfrath sind nun wahrlich nicht für ihre tiefe Rivalität bekannt. Dass es auch anders gehen kann, hat die Vergangenheit bewiesen und zeigt sich auch im laufenden Wettbewerb wieder. Der SV Sonsbeck etwa hat kein Problem damit, Drittligist Rot-Weiss Essen zu empfangen. Auch die Zebras gastierten dort bereits. Ein ähnliches Beispiel bietet Victoria Mennrath, wo sogar nur auf einer Seite Zuschauer stehen konnten. Völlig erwartbar blieb es ruhig und beide Seiten konnten ein Fußballfest für die ganze Familie feiern.