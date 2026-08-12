MSV-Pokalspiel wird Kraftakt für Wülfrath - Kartenverkauf gestartet

Es hätte das große Fußballfest werden sollen, doch das Los MSV Duisburg wird für den 1. FC Wülfrath zu einer echten Herausforderung. Das erhoffte Heimspiel im Niederrheinpokal ist aufgrund der nicht erfüllbaren Sicherheitsanforderungen dahin, stattdessen wird auf neutralem Platz in Velbert gespielt. Für den FCW bedeutet das viel zusätzliche Arbeit und immer auch ein Restrisiko, welches der Verein tragen muss. Trotzdem startet nun der Kartenvorverkauf.
Eine stattliche Tribüne steht im Sportzentrum Ehrbacher Berg, der Heimat des 1. FC Wülfrath, zehn Stufen flankieren die überdachten Sitzplätze auf der gesamten Länge einer Geraden. Offiziell wird die Kapazität des Stadions mit 5.000 angegeben. Für die Austragung einer Niederrheinpokal-Partie in der ersten Runde gegen den MSV Duisburg reicht das aber nicht. "Da unser heimisches Stadion die notwendigen Sicherheitsanforderungen für diese Partie nicht erfüllt, müssen wir für dieses besondere Spiel in die IMS Arena nach Velbert ausweichen", teilt der Verein mit.
Ja, einen separaten Gästeblock gibt es nicht, doch an dieser Stelle soll die Frage erlaubt sein - wofür auch? Der MSV und Wülfrath sind nun wahrlich nicht für ihre tiefe Rivalität bekannt. Dass es auch anders gehen kann, hat die Vergangenheit bewiesen und zeigt sich auch im laufenden Wettbewerb wieder. Der SV Sonsbeck etwa hat kein Problem damit, Drittligist Rot-Weiss Essen zu empfangen. Auch die Zebras gastierten dort bereits. Ein ähnliches Beispiel bietet Victoria Mennrath, wo sogar nur auf einer Seite Zuschauer stehen konnten. Völlig erwartbar blieb es ruhig und beide Seiten konnten ein Fußballfest für die ganze Familie feiern.
Nicht so der 1. FC Wülfrath. Trotzdem ist im Verein die Vorfreude ungebrochen. "Unser 1. FC Wülfrath trifft im Niederrheinpokal auf den Drittligisten MSV Duisburg! Ein echter Pokal-Kracher, auf den sich Spieler, Verantwortliche und der gesamte Verein riesig freuen", heißt es von Vereinsseiten. Bis es soweit ist erwartet die Verantwortlichen jedoch noch ein ganzer Berg an Aufgaben und im Hinterkopf ist auch immer das finanzielle Risiko präsent.
"Für unseren FCW bedeutet das einen hohen organisatorischen Aufwand, zusätzliche Stadionkosten und erhebliche Ausgaben für die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. Ein solches Pokalspiel ist für einen Amateurverein deshalb nicht nur sportlich ein absolutes Highlight, sondern auch wirtschaftlich eine große Herausforderung", betont der FCW. Besonders sei der Verein daher auf die Unterstützung der eigenen Fans, aber auch der Anhänger aus Duisburg angewiesen.
Am Mittwoch um 10 Uhr startete der Vorverkauf für die Begegnung am Dienstag, den 25. August um 19.30 Uhr. Ausschließlich online können sich Fans beider Mannschaften mit Eintrittskarten eindecken. Sitzplätze kosten bei freier Platzwahl 16 Euro (ermäßigt 11 Euro), Stehplätze gibt es für zwölf Euro (ermäßigt acht Euro.