MSV-Pokalfinalist von 2011 wechselt in die Kreisliga B

Sefa Yilmaz kickt jetzt in der Kreisliga B. – Foto: Marcel Eichholz / Verein

Die ganz große Bühne hat Sefa Yilmaz bereits verlassen, dem Fußball ist er aber treu geblieben. Der 36-Jährige wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet, stand 2011 mit Zweitligist MSV Duisburg im Endspiel des DFB-Pokals und wechselte im Anschluss in die türkische Süper Lig und debütierte 2013 für die A-Nationalmannschaft. Zurück in Deutschland war er unterklassig im Einsatz, ab sofort für die neugegründeten Aalener Kickers.

Der gebürtige Berliner ist auf der rechten Außenbahn zuhause. Nach seiner Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg spielte er für die Wölfe in der Regionalliga. Im Sommer 2010 folgte der Wechsel an die Wedau. Für den damaligen Zweitligisten aus Duisburg lief er in 31 Begegnungen auf und erzielte dabei sechs Tore. Hinzu kam der Durchmarsch bis in das Endspiel um den DFB-Pokal. Unter Coach Milan Sasic gab es da zwar eine klare Niederlage gegen den FC Schalke 04, ein Höhepunkt in der Karriere war es für Yilmaz aber trotzdem.

Nationalmannschaft und Europa League

In der Folge spielte sich seine Karriere fast ausschließlich in der Türkei ab, auch in der Nationalmannschaft des Landes kam er zum Einsatz. Unter anderem lief er für Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor, Altinordu, Gençlerbirliği, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Bucaspor und zuletzt Kepez Spor auf, sammelte außerdem Erfahrung in der Europa League. Zurück in Deutschland spielte er im vergangenen Jahr für den SSV Aalen in der Bezirksliga Ostwürttemberg und kam in 17 Spielen auf acht Tore und acht Vorlagen. Zur anstehenden Spielzeit hat er sich einem neu gegründeten Verein angeschlossen, der zurecht seinen Transfer-Coup feiert.