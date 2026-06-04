MSV patzt, Eller 04 veranstaltet spontane Meisterfeier

Eller feiert den Aufstieg – Foto: Sascha Köppen

Eine spontane Meisterfeier nach dem Training ereignete sich am Dienstagabend auf der Platzanlage an der Vennhauser Allee. Dort bejubelten die Spieler der TSV Eller 04 den vorzeitigen Aufstieg in die Landesliga. Möglich machte diesen der direkte Konkurrent MSV Düsseldorf, der sich im Wiederholungsspiel beim 1. FC Grevenbroich-Süd mit 1:3 geschlagen geben musste und nach der zweiten Niederlage in Folge am letzten Spieltag nicht mehr an Eller vorbeiziehen kann.

Mannschaft per Liveticker informiert

„Wir sind überglücklich. Natürlich wäre es noch schöner gewesen, wenn wir den Aufstieg direkt nach dem gewonnenen Spitzenspiel gegen den MSV hätten feiern können. Aber auch so nehmen wir den Erfolg gerne mit“, gestand Kerim Kara. Ellers Trainer hatte den Auftritt des MSV in Grevenbroich live vor Ort verfolgt, während sich seine Schützlinge daheim auf das letzte Saisonspiel beim SV Hösel vorbereiteten. „Die Mannschaft war natürlich per Liveticker informiert. Und als das Ergebnis feststand, gab es kein Halten mehr. Die Jungs haben das Klubheim bis tief in die Nacht hinein abgerissen“, offenbarte Kara.

Auf der anderen Seite herrschte beim Ortsrivalen MSV nach der zweiten Schlappe binnen drei Tagen nur kurz Katzenjammer. Wiren Bhaskar richtete den Blick stattdessen schnell wieder nach vorne auf das abschließende Heimspiel in der regulären Saison gegen Ratingen 04/19 II. „So ist der Fußball. Ich bin weiterhin sehr optimistisch, dass wir am Sonntag die drei Punkte holen werden, die uns noch fehlen und dann die Relegation spielen dürfen“, sagte der Kapitän des MSV nach Spielschluss in Grevenbroich. Der 32-Jährige wollte sich und seinen Mitspielern keine Vorwürfe machen, gestand aber ein, dass die letzten Tage Spuren hinterlassen haben.