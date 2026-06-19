MSV Pampow: Tränenreicher Abschied und Neuanfang

– Foto: MSV Pampow

Der MSV Pampow blickt vor der Verbandsliga-Saison 2026/2027 auf bewegte personelle Tage zurück. Während prägende Spieler und Legenden des Vereins das Spielfeld mit großen Emotionen verlassen, stellen die Grün-Weißen mit jungen Talenten und erfahrenen Kräften die Weichen für die sportliche Zukunft. Zugleich ehrt der Verein ein Trainer-Quartett, das in höchster Not den Klassenerhalt sicherte.

Es waren Momente großer Emotionen, die bei Anhängern, Mitspielern und Funktionären für feuchte Augen sorgten: Mit Kapitän Mathias Reis und Torwartlegende Ronny Losereit verlassen zwei der bedeutendsten Akteure der jüngeren Vereinsgeschichte endgültig das Spielfeld. Der großgewachsene Linksfuß Reis absolvierte über 300 Spiele in der Ober- und Verbandsliga und erzielte dabei 30 Tore. Er war der langjährige Anführer der Pampower Mannschaft, in deren Zuge auch der Begriff der „Piraten“ geprägt wurde.

Ebenfalls über 300 Ligaspiele absolvierte der für seine positive Art geschätzte Torhüter Losereit, dem sogar ein Feldtor gegen den FC Schönberg 95 gelang. Neben diesen beiden prägenden Persönlichkeiten verabschiedet der Verein auch Christoph Hasselmann, Dominic Schnabl, Justin Werder, Andrey Minchew, Phillip Haupt und Kevin Hey.

Dank an die Retter in der Not

Dass der MSV Pampow auch in der neuen Saison in der Verbandsliga antreten kann, ist einem engagierten Quartett zu verdanken. Nach der einvernehmlichen Trennung von Trainer Paul Stubbe übernahmen Peter Waack, Jan Albrecht, Sandro Ahrens und Michael Wilck in einer sportlich sehr herausfordernden Phase die Verantwortung. Mit großem Engagement und Teamgeist gelang es ihnen, die Mannschaft zu stabilisieren und den Klassenerhalt zu sichern, wofür der Verein ihnen höchsten Respekt zollt.

Neuer Schwung für die Offensive

Um die sportliche Zukunft erfolgreich zu gestalten, rüstet der Verein personell auf. Für die Offensive schließt sich der 19-jährige Milad Barati dem MSV Pampow an. Der Nachwuchsspieler sammelte zuletzt beim FC Mecklenburg Schwerin in der U19-Regionalliga wertvolle Erfahrungen und soll nun mit seiner Technik im Herrenbereich Fuß fassen. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Milad Barati wie folgt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim MSV Pampow und darauf, meine ersten Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln. Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und gemeinsam erfolgreich sein. Vielen Dank an den FC Mecklenburg Schwerin für die gemeinsame Zeit und die Unterstützung in den letzten Jahren.“

Stabilität und absolute Hingabe

Zusätzliche Stabilität für die Hintermannschaft soll Marc Thore Schulz bringen. Der 29-jährige Defensivspieler wechselt von der SG Ludwigslust-Grabow nach Pampow und zeichnet sich durch Flexibilität, Einsatzwillen sowie Ehrgeiz aus. Teil des jungen Teams bleibt zudem Ahmad Alabdul Rahman. Der Spieler, der sich derzeit in der Ausbildung zum Physiotherapeuten befindet, überzeugte die Vereinsverantwortlichen mit enormer Disziplin, einer fleißigen Art und der steten Bereitschaft, sich bedingungslos in den Dienst der Mannschaft zu stellen.