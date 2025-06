MSV Pampow strukturiert sportliche Leitung um – Peter Waack übernimmt

Waack ist beim MSV kein Unbekannter. In seiner aktiven Zeit war er als Stürmer maßgeblich an den sportlichen Erfolgen des Vereins beteiligt, unter anderem am Aufstieg von der Bezirksklasse bis in die Oberliga. Auch abseits des Platzes hat sich der 40-Jährige in den vergangenen Jahren in verschiedenen Funktionen eingebracht, unter anderem im Vereinsvorstand.