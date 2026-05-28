MSV Pampow stellt Weichen: Ricardo Hagedorn kehrt als Trainer zurück

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Der MSV Pampow stellt wichtige Weichen für die kommende Saison in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Mit Ricardo Hagedorn kehrt ein erfahrener Trainer zurück, während Co-Trainer Michael Wilck und Torhüter Justin Schilling ihre Verträge verlängert haben. Dies teilt der Verein mit und setzt damit auf eine Mischung aus Vertrautheit und einem leidenschaftlichen sportlichen Neuaufbau.

Beim MSV Pampow gibt es eine zentrale Veränderung auf der Trainerposition für die neue Spielzeit. Ricardo Hagedorn übernimmt das Amt des Trainers der Verbandsliga-Mannschaft. Hagedorn ist im Verein kein Unbekannter, da er bereits in der Vergangenheit an der Seitenlinie stand. Er kennt sowohl den Klub als auch das Umfeld bestens. Aus seinen früheren Stationen bringt er wertvolle Erfahrung aus der Oberliga und der Verbandsliga mit. Diese Erfahrung und Mentalität sollen nun den neuen Weg des Vereins prägen.

Aufbruchstimmung mit einer hungrigen Mannschaft

Die Verpflichtung des neuen Trainers folgt auf die ersten wichtigen Vertragsverlängerungen innerhalb des Kaders. Hagedorn übernimmt die Verantwortung für ein Team, das für die neue Saison als jung, hungrig und ambitioniert beschrieben wird. Das gemeinsame Ziel für die Zukunft ist emotional, aber klar gesteckt: Mit einer deutlichen Idee, harter Arbeit und vollem Einsatz sollen wieder Leidenschaft, Zusammenhalt und ehrlicher Fußball auf den Platz transportiert werden.

Kontinuität im Trainerteam an der Seitenlinie

Neben dem neuen Trainer kann der MSV Pampow auch auf einer weiteren wichtigen Position an der Seitenlinie Kontinuität vermelden. Co-Trainer Michael Wilck bleibt dem Verein ebenfalls für die neue Saison erhalten. Wilck gilt als motiviert sowie engagiert und genießt innerhalb der Mannschaft ein sehr hohes Standing. Seine offene Art, die Nähe zum Team und seine ausgeprägte Leidenschaft für den Fußball gaben den Ausschlag dafür, dass er den gemeinsamen Weg mit der jungen Mannschaft weiter engagiert mitgestaltet.

Rückhalt zwischen den Pfosten bleibt bestehen

Auch auf der Torhüterposition setzt der Verbandsligist ein Zeichen für die Zukunft. Der großgewachsene und agile Keeper Justin Schilling hat seinen Verbleib beim MSV Pampow zugesichert. Schilling bewies sein Potenzial bereits in seinen bisherigen Einsätzen. Insbesondere im wichtigen Spiel gegen Neubrandenburg hielt er mit starken Paraden entscheidende Punkte fest. Seine Motivation, die Leidenschaft in jedem Training und die Einstellung, niemals aufzugeben, passen exakt zu den ambitionierten Zukunftsplänen des Vereins.