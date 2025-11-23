 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Rot-Weiss Essen kann aus eigener Kraft auf Platz drei springen.
Rot-Weiss Essen kann aus eigener Kraft auf Platz drei springen. – Foto: SSVg Velbert 02

MSV nun zum Siegen verdammt, RWE winkt Platz drei

U17-DFB-Nachwuchsliga: Statt am Wochenende geht es für den MSV Duisburg am Montagabend zu Fortuna Düsseldorf. Mit den Ergebnissen vom Wochenende ist klar: Es braucht einen Dreier. Gleiches gilt auch für Rot-Weiss Essen, deren Spiel gegen Viktoria Köln ebenfalls nicht planmäßig stattfinden konnte. Für RWE ist Platz drei nun aber in greifbarer Nähe.

Verlinkte Inhalte

U17-DFB-NL Gr. G
U17-DFB-NL Gr. H
SV Meppen
FSV Frankf.
Pr. Münster

Auch wenn RWE selbst am Wochenende tatenlos zusehen musste, durften sich über ein Ergebnis besonders gefreut werden. Da Borussia Dortmund im Revierderby mit dem FC Schalke 04 nicht über ein 3:3 hinauskam, bietet sich den Essenern nun im Nachholspiel die Chance auf Platz drei zu ziehen, der für den Einzug in die Zwischenrunde berechtigen würde. Passenderweise steigt dieses Nachholspiel bei Viktoria Köln, das im Duell mit RWE ebenfalls diesen dritten Tabellenrang übernehmen könnte.

In Gruppe G durfte auch der MSV Duisburg noch auf Platz drei schielen, doch auch das Duell der Zebras gegen Fortuna Düsseldorf konnte nicht plangemäß über die Bühne gehen, mit dem Montagabend ist schon ein Nachholtermin fest. Dabei wissen die Duisburger auch schon, dass drei Punkte hermüssen, um die Resthoffnung auf die Zwischenrunde am Leben zu halten. Am besten sollte ein Sieg auch noch möglichst hoch ausfallen, da Kontrahent Borussia Mönchengladbach am Wochenende mit 6:0 gegen Kickers Offenbach gewann und neben dem derzeitigen Sechs-Punkte-Vorsprung nun auch das deutlich bessere Torverhältnis vorweisen kann.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Zur U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe H

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

_______________

So läuft der 13. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Gestern, 13:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
3
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
6
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
1
1
Abpfiff

Morgen, 18:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
18:30

_______________

So geht es weiter


14. Spieltag
29.11.25 FC Schalke 04 - FC Viktoria Köln
29.11.25 Rot-Weiss Essen - SC Preußen Münster
29.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - SV Meppen
29.11.25 VfL Bochum - Borussia Dortmund

_______________

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zum vollständigen Spielplan der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Zur U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

_______________

So läuft der 13. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Gestern, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
3
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
Abgesagt

Gestern, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
2
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
0
3
Abpfiff

_______________

So geht es weiter

14. Spieltag
29.11.25 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach
29.11.25 Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf
29.11.25 Kickers Offenbach - 1. FC Köln
29.11.25 MSV Duisburg - FSV Frankfurt

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 023.11.2025, 16:15 Uhr
Markus BeckerAutor