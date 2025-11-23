MSV nun zum Siegen verdammt, RWE winkt Platz drei

Auch wenn RWE selbst am Wochenende tatenlos zusehen musste, durften sich über ein Ergebnis besonders gefreut werden. Da Borussia Dortmund im Revierderby mit dem FC Schalke 04 nicht über ein 3:3 hinauskam, bietet sich den Essenern nun im Nachholspiel die Chance auf Platz drei zu ziehen, der für den Einzug in die Zwischenrunde berechtigen würde. Passenderweise steigt dieses Nachholspiel bei Viktoria Köln, das im Duell mit RWE ebenfalls diesen dritten Tabellenrang übernehmen könnte.

In Gruppe G durfte auch der MSV Duisburg noch auf Platz drei schielen, doch auch das Duell der Zebras gegen Fortuna Düsseldorf konnte nicht plangemäß über die Bühne gehen, mit dem Montagabend ist schon ein Nachholtermin fest. Dabei wissen die Duisburger auch schon, dass drei Punkte hermüssen, um die Resthoffnung auf die Zwischenrunde am Leben zu halten. Am besten sollte ein Sieg auch noch möglichst hoch ausfallen, da Kontrahent Borussia Mönchengladbach am Wochenende mit 6:0 gegen Kickers Offenbach gewann und neben dem derzeitigen Sechs-Punkte-Vorsprung nun auch das deutlich bessere Torverhältnis vorweisen kann.