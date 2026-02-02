MSV-News KW6: Weitere Verstärkungen - Vorbereitung auf Topspiel

– Foto: Marccel Eichholu

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW6 geht es um die Vorbereitung auf das Topspiel in der 3. Liga am kommenden Wochenende gegen den SC Verl. Außerdem blicken wir auf den Spieltag der MSV-Amateure und die Aktivitäten der Zebras auf dem Transfermarkt.

Nur drei nominelle Innenverteidiger hatte der MSV Duisburg bislang im Kader. Zu wenig, wie die Verantwortlichen intern festgestellt haben. Nun wurde reagiert und mit Dominik Becker diese vakante Lücke aufgefüllt. Der 26-Jähre hat sich zuletzt als Testspieler bei den Zebras vorgestellt und im Testspiel gegen die SpVg Schonnebeck über 90 Minuten eine fehlerfreie Leistung gezeigt. Hier geht es zur kompletten Meldung.

Erst gab es eine Verstärkung für die Defensive, nun hat der MSV Duisburg am Deadline-Day auch in der Offensive noch einmal nachgelegt. Von Dynamo Dresden aus der 2. Bundesliga wechselt Dominik Kother an die Wedau. Der 25-Jährige beackert die beiden Außenbahnen und erhöht auch auf dieser Position noch einmal die Qualität im Kader der Zebras. Dieser Spiele wechselt zum MSV .

Einen wichtigen Punkt konnten die MSV-Amateure in der Kreisliga C gegen die zweite Mannschaft des SV Hamborn 90 einfahren. Kapitän Benedikt Steffen brachte die Zebras bereits nach zwölf Minuten per Strafstoß gegen den Tabellennachbarn in Front. Der drehte in der Folge die Partie, doch Philipp Ruprecht gelang eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich zum 2:2. Das war zugleich auch der Endstand. Mit nun 30 Punkten nach 18 Spieltagen belegen die Duisburger weiter den siebten Tabellenplatz. Am kommenden Sonntag steht das Auswärtsspiel beim SC Hertha Hamborn auf der Agenda.

2. Februar, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Mit einer Niederlage im Gepäck ist der MSV-Tross am späten Sonntagabend wieder in Meiderich eingetroffen. Am Montag steht um 11 Uhr eine Regenerationseinheit auf dem Platz an. Der Dienstag ist für die Mannen von Dietmar Hirsch frei. Die Vorbereitung auf das Spitzenspiel gegen den SC Verl am Sonntag (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker) beginnt auf dem Trainingsgeländer der Duisburger am Mittwoch um 10.30 Uhr. Eine zweite Einheit ist für 15 Uhr angesetzt. Um 11 Uhr rollt der Ball am Dienstag, die Übungen am Freitag finden nicht-öffentlich statt. Beim Abschlusstraining am Samstag sind ab 14 Uhr die Fans aber wieder herzlich an der Seitenlinie willkommen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: