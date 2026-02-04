MSV-News KW6: Duisburg verleiht Stürmer nach Rotterdam Um den Kader etwas zu verschlanken hat der MSV Duisburg Angreifer Andy Visser an Sparta Rotterdam verliehen. von Marcel Eichholz · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marccel Eichholu

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW6 geht es um die Vorbereitung auf das Topspiel in der 3. Liga am kommenden Wochenende gegen den SC Verl. Außerdem blicken wir auf den Spieltag der MSV-Amateure und die Aktivitäten der Zebras auf dem Transfermarkt.

2. Februar, 16.30 Uhr: Außenbahnspieler aus der 2. Liga Erst gab es eine Verstärkung für die Defensive, nun hat der MSV Duisburg am Deadline-Day auch in der Offensive noch einmal nachgelegt. Von Dynamo Dresden aus der 2. Bundesliga wechselt Dominik Kother an die Wedau. Der 25-Jährige beackert die beiden Außenbahnen und erhöht auch auf dieser Position noch einmal die Qualität im Kader der Zebras. Dieser Spiele wechselt zum MSV. 2. Februar, 15 Uhr: Verstärkung für die Defensive Nur drei nominelle Innenverteidiger hatte der MSV Duisburg bislang im Kader. Zu wenig, wie die Verantwortlichen intern festgestellt haben. Nun wurde reagiert und mit Dominik Becker diese vakante Lücke aufgefüllt. Der 26-Jähre hat sich zuletzt als Testspieler bei den Zebras vorgestellt und im Testspiel gegen die SpVg Schonnebeck über 90 Minuten eine fehlerfreie Leistung gezeigt. Hier geht es zur kompletten Meldung.