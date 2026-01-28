MSV-News KW5: Inventur im Shop - Tickets für Wehen verfügbar Der Zebrashop bleibt am Freitag geschlossen, der Online-Vorverkauf für das Auswärtsspiel in Wiesbaden ist gestartet. von Marcel Eichholz · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW5 blicken wir auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Die Profis fuhren in der 3. Liga den zweiten Sieg in Folge ein, die U19 bestritt die erste Runde im Niederrheinpokal siegreich und die Amateure punkteten zum Start der Rückrunde ebenfalls dreifach.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 28. Januar, 13 Uhr: Ab nach Wiesbaden Am Samstag, 14. Februar, tritt der MSV Duisburg beim SV Wehen Wiesbaden an. Tickets für die Partie sind ab sofort online erhältlich. Alle Wünsche der Fanclubs konnte die MSV-Fanabteilung im Vorfeld bereits erfüllen, sodass nun der freie Vorverkauf angelaufen ist. Insgesamt stehen dem MSV rund 3.300 Eintrittskarten zur Verfügung. Stehplätze gibt es für 12 Euro (11 Euro ermäßigt), Sitzplätze kosten 25 Euro (23 Euro ermäßigt). 28. Januar, 9 Uhr: Shop wegen Inventur geschlossen Am Freitag, den 30. Januar, bleibt der ZebraShop im Wedaustadion geschlossen. Die Mitarbeiter führen an diesem Tag eine Inventur durch. Somit können Hardtickets für das Auswärtsspiel beim SSV Ulm (Sonntag, 13.30 Uhr, FuPa-Liveticker) nur noch bis Donnerstagabend erworben werden. Nicht betroffen ist der Online-Shop.

26. Januar, 16.15 Uhr: Offensivmann fehlt mehrere Wochen Schlechte Nachrichten gibt es nach Untersuchungen an der Schulter von Max Dittgen. Auf die war er nach einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler vom SSV Jahn Regensburg gefallen. Operiert werden muss er zwar nicht, doch er wird mehrere Wochen ausfallen, wie der Verein am Montagnachmittag mitteilt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MSV Duisburg (@msvduisburg) 26. Januar, 12.30 Uhr: Amateure starten mit Sieg So., 25.01.2026, 16:15 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg II Duisburger FV 08 Duisb. FV 08 III 2 1 Abpfiff Die Rückrunde in der Kreisliga C hat begonnen. Die MSV-Amateure gewannen ihr erstes Pflichtspiel des Jahres gegen die dritte Mannschaft des Duisburger FV 08 mit 2:1. Beide MSV-Treffer gingen dabei auf das Konto von Kapitän Benedikt Steffen. Zunächst gelang ihm nach nur neun Zeigerumdrehungen die frühe Führung, in der Schlussphase markierte er dann den 2:1-Endstand (79.). Zwischenzeitlich gelang Muhammed Ünal der Ausgleich (23.). In der Tabelle bleiben die Meidericher auf dem siebten Rang. 26. Januar, 10 Uhr: U19 schlägt Wuppertal im Pokal