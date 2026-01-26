MSV-News KW5: Duisburg kann gleich dreifach jubeln

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW5 blicken wir auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Die Profis fuhren in der 3. Liga den zweiten Sieg in Folge ein, die U19 bestritt die erste Runde um Niederrheinpokal siegreich und die Amateure punkteten zum Start der Rückrunde ebenfalls dreifach.

Die Rückrunde in der Kreisliga C hat begonnen. Die MSV-Amateure gewannen ihr erstes Pflichtspiel des Jahres gegen die dritte Mannschaft des Duisburger FV 08 mit 2:1. Beide MSV-Treffer gingen dabei auf das Konto von Kapitän Benedikt Steffen. Zunächst gelang ihm nach nur neun Zeigerumdrehungen die frühe Führung, in der Schlussphase markierte er dann den 2:1-Endstand (79.). Zwischenzeitlich gelang Muhammed Ünal der Ausgleich (23.). In der Tabelle bleiben die Meidericher auf dem siebten Rang.

In der ersten Runde des U19-Niederrheinpokals haben sich die Zebras mit 3:1 gegen den Wuppertaler SV durchgesetzt und die zweite Runde erreicht. Bereits nach 14 Minuten brachte Fynn Meurer die Duisburger in Front, Jonah Maltzahn erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel (56.). In der Schlussphase gelang es dem WSV zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schnürte Maltzahn den Doppelpack und traf zum 3:1-Endstand. In der Nachspielzeit sah ein Wuppertaler noch die Rote Karte.

26. Januar, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Rückrundenspiel in der 3. Liga gab es für die Spieler von Dietmar Hirsch zwei freie Tage. Einzig beim Neujahrsempfang mit den Sponsoren und Förderern des MSV Duisburg gab es am Sonntag einen Termin für das Team. Zurück auf den Trainingsplatz geht es am Dienstag um 15 Uhr. Dann wird auch ein Testspieler mit von der Partie sein. Dominik Becker, bis zum Sommer beim 1. FC Saarbrücken unter Vertrag, stellt sich in Meiderich vor und wird auch im „Perspektiv“-Spiel mit der SpVg Schonnebeck mit am Ball sein, wie der Verein mitteilt. Am Mittwoch und Donnerstag wird jeweils um 11 Uhr mit dem Ball geübt, die Einheit am Freitag findet ohne Zuschauer statt. Das Abschlusstraining steigt am Samstag um 9.30 Uhr. Im Anschluss geht es für den Zebra-Tross nach Ulm, wo am Sonntag das Drittliga-Duell mit dem SSV auf der Agenda steht.