MSV-News KW4: Caterer rudert zurück - Bierpreise bleiben stabil

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW4 blicken wir auf den furiosen Auftaktsieg der Zebras zum Rückrundenstart der 3. Liga und den Titelgewinn der MSV-Frauen beim Hallenmasters in Dülken.

Groß war die Entrüstung in den Sozialen Medien, als der MSV Duisburg am Dienstagnachmittag eine Erhöhung des Bierpreises verkündete. Nach dem Aufschrei der Fans hat der MSV noch einmal mit dem zuständigen Caterer gesprochen und gute Neuigkeiten für seine Anhänger. "Nach guten Gesprächen mit unserem Caterer Feinkost Kersten - dessen Beweggründe für eine zunächst angedachte Erhöhung des Bier-Preises bei unseren Heimspielen in der schauinsland-reisen-arena nachvollziehbar sind - können wir euch jetzt mitteilen, dass die König-Pilsener-Halbe auch in der Rückserie 2025/26 weiter 5 Euro und nicht, wie zunächst kommuniziert, 5,50 Euro kostet", schreiben die Zebras in den Vereinsmedien.

Der MSV Duisburg und ZOXS haben die Zusammenarbeit verlängert. Das Logo des Recommerce-Unternehmen ziert somit auch weiterhin den Ärmel des MSV-Trikots. Die Vertragsverlängerung mit ZOXS ist ein starkes Zeichen für Kontinuität und gegenseitiges Vertrauen“, verdeutlicht Christian Koke, Marketing Leiter des Spielvereins. „Dass ZOXS bereits im fünften Jahr in Folge an unserer Seite steht und sich weiterhin als Ärmelpartner engagiert, unterstreicht die Qualität und Nachhaltigkeit dieser Partnerschaft. Wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg weiterzugehen.“

20. Januar 16.45 Uhr: Bierpreise im Stadion steigen

Keine guten Nachrichten hat der MSV Duisburg am Dienstagnachmittag für seine Fans. Die Bierpreise im Stadion steigen. Für den halben Liter König Pilsener sind ab sofort 5,50 Euro fällig. Einfluss auf die Preisgestaltung hat der Verein indes nicht, wie er auch in der Mitteilung betont. Demnach habe "Feinkost Kersten den MSV informiert, dass mit dem Eintritt ins neue Jahr der Bierpreis an den Kiosken steigt". Außerdem kann an den Kiosken der Haupttribüne und der Gegengeraden ab sofort ausschließlich per EC-Karte bezahlt werden. Auf der Nord- und Südtribüne ist weiterhin Barzahlung möglich.

20. Januar, 14 Uhr: Frauen holen nächsten Titel

Die Frauen des MSV surfen weiter auf der Erfolgswelle. Nachdem in der ersten Saisonhälfte in der Niederrheinliga jede Begegnung gewonnen werden konnte und zuletzt ohne Gegentor der Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg errungen wurde, haben die Spielerinnen nun den nächsten Erfolg eingefahren. Beim Hallenmasters in Dülken gewannen die Zebra-Frauen und überzeugten einmal mehr. Kantersiegen in der Gruppenphase gegen Rot-Weiß Venn (4:0), den SC Grimlinghausen (5:1) und ein 5:1 gegen Viktoria Waldenrath-Straeten folgte im Halbfinale ein klarer 5:2-Erfolg gegen den FV Mönchengladbach. Im Endspiel ging es noch einmal gegen Waldenrath-Straeten, dieses Mal gewann der MSV mit 5:0. "„Wir sind sehr stolz auf diese Mannschaft, die immer dann einen Gang höher schaltet, wenn sie gefordert wird", erklärte Coach Abdul Saket anschließend in den Vereinsmedien.

20. Januar, 12 Uhr: So trainieren die Zebras

Als Belohnung für die erfolgreich ab geschlossene Dienstreise nach Großaspach - der MSV Duisburg siegte zum Rückrundenstart der 3. Liga mit 4:0 gegen die U23 des VfB Stuttgart - gab es für die Spieler zwei freie Tage zur Erholung und Regeneration. Erst am Mittwoch wird unter der Aufsicht von Cheftrainer Dietmar Hirsch wieder trainiert, die Einheit ist für 10.30 Uhr angesetzt. Donnerstag müssen Zuschauer draußen bleiben, zum Abschlusstraining am Freitag um 14 Uhr sind die Kibitze dann aber wieder herzlich willkommen. Samstag steht die Partie gegen den SSV Jahn Regensburg an (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker).

