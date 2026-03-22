MSV-News KW12: So gibt es Tickets für Mannheim auswärts Am Wochenende nach Ostern ist der MSV Duisburg zu Gast beim SV Waldhof Mannheim. Karten gibt es ab sofort. von Marcel Eichholz · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW12 steht für einen Teil der Zebras eine Autogrammstunde auf dem Programm. Insgesamt gilt der Fokus dem anstehenden Topspiel gegen den TSV 1860 München. Grund zur Freude gab es bei den MSV-Frauen, die ihren Siegeszug in der Niederrheinliga fortsetzen konnten.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 22. März, 11.50 Uhr: Mannheim-Tickets verfügbar Am Samstag, 11. April, spielt der MSV Duisburg auswärts beim SV Waldhof Mannheim. Eintrittskarten für die Partie sind ab sofort im Online-Shop der "Buwe" freigeschaltet. Der Stehplatz kostet 17 Euro, für einen Sitzplatz werden 27 Euro aufgerufen. Da sich die MSV-Fans in der laufenden Spielzeit als durchaus reisefreudig erwiesen haben, dürfte auch in Mannheim mit einem großen Gästeanhang zu rechnen sein. FuPa Niederrhein tickert die Partie ausführlich live. 20. März, 10.40 Uhr: Neuer Preisträger gesucht Bereits zum siebten Mal sucht das MSV Museum einen neuen Preisträger für die Michael-Bella-Medaille. "Diese Auszeichnung soll an eine Person, Verein, Gruppierung oder eine Institution verliehen werden, die sich im Besonderen im Umfeld des MSV Duisburg engagiert haben. Das Engagement soll geprägt sein von den Eigenschaften, die einen Michael Bella nicht nur in seiner aktiven Zeit ausgezeichnet haben: Loyalität, Vereinsliebe, Bescheidenheit, Verlässlichkeit und unermüdlichen Einsatz auf und neben dem Rasen", heißt es in der dazugehörigen Erklärung. Vom 20. März bis zum 20. April können Vorschläge unter der E-Mail-Adresse info@msv-museum.de eingereicht werden. Im Anschluss wird eine Jury Michael Bella, Christian Stiefelhagen und dem Vorstand des MSV Museum die Nominierten beurteilen und einen neuen Preisträger festlegen.

18. März, 18 Uhr: Zusätzliche Busse gegen 1860 Wenn am Sonntag der TSV 1860 München im Duisburger Wedaustadion gastiert (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker) wird es voll auf den Rängen. Mehr als 20.000 Tickets sind bereits im Vorverkauf über die Ladentheke gegangen. Aus diesem Grund setzt die DVG zusätzliche Busse der Sportlinie 945 ein. Der Fahrpreis ist in der Eintrittskarte bereits enthalten. Abfahrtszeiten Buslinie 945 Richtung MSV Arena