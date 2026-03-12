MSV-News KW11: Derby-Termin gegen RWE steht

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW11 blicken wir auf die Wochen der Entscheidung in der 3. Liga voraus. Auf die Zebras warten gleich vier Topspiele in Folge. Außerdem schauen wir nach der Jugend und den Amateuren.

Am Mittwoch hat der Deutsche Fußball-Bund die Spieltage 31 bis 34 in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Damit stehen nun alle Termine bis Mitte April fest. Das Derby der Zebras gegen Rot-Weiss Essen ist auf den Ostersamstag (16.30 Uhr) terminiert, das Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück steigt am Dienstag (7. April, 19 Uhr). Beim SV Waldhof Mannheim treten die Zebras am Samstag (11. April) um 14 Uhr an, ebenfalls am Samstag (18. April) steigt um 14 Uhr das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim.

Mit einem klaren 3:0 haben sich die U19-Junioren des MSV Duisburg in der DFB-Nachwuchsliga gegen Fortuna Köln durchgesetzt und den zweiten Sieg im vierten Spiel geholt. Mit sechs Punkten belegen die Zebras im Klassement den vierten Rang. Louis Halfes-Meis (14.) und Mohammed Berrahou (26.) stellten noch vor der Pause die Weichen auf Sieg, Loris Gashi machte in der Schlussphase den Deckel drauf.

Im Halbfinale um den Niederrheinpokal empfängt der 1. FC Bocholt den MSV Duisburg. Die Gastgeber konnten längst nicht alle Ticketanfragen erfüllen und haben sich deshalb selbstkritisch geäußert - mehr hier !

Ein bitterer Abend für die A-Junioren des MSV Duisburg! Im Achtelfinale des Niederrheinpokals scheitert der "Zebra"-Nachwuchs an Fortuna Düsseldorf. Die Gäste führten durch einen guten Start im zweiten Durchgang mit 2:0, doch Mikail Karan und Adrian Gorczycki glichen noch für den MSV aus, das 2:2 fiel in der 89. Minute. Doch die Düsseldorfer hatten noch einen Pfeil im Köcher und eliminierten die Duisburger in der Nachspielzeit, als Elias Oberschewen das Viertelfinale für F95 sicherte (91.).

Das war ärgerlich für die MSV-Amateure. Schon am Freitagabend war das Team gegen die dritte Mannschaft des SV Duissern in der Kreisliga C gefordert und statt des erhofften Sieges musste am Ende gehadert werden. Dreimal gingen die Zebras in Front, dreimal glich der SVD aus. Zuletzt in der 90. Minute durch Benedict Flesch. Der Dreier war dahin. Der MSV ist nun Sechster, nach oben wie nach unten geht nichts mehr.

9. März, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Mit dem 4:2-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken hat die Englische Woche doch noch ein versöhnliches Ende für den MSV Duisburg genommen. In Summe sind es zwar nur fünf Punkte geworden, aber immerhin konnte der Relegationsrang drei verteidigt werden. Nun geht es in die Wochen der Spitzenspiele und Entscheidungen. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock steht bei den Zebras folgendes Trainingsprogramm an: Am Montag bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch um 11 Uhr zur Übungseinheit, am Mittwoch wird um 10.30 trainiert. Die Spielvorbereitung am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt. Freitag macht sich der MSV-Tross auf den Weg gen Ostsee, wo am Samstag gegen Rostock um drei Punkte gekämpft wird (14 Uhr, FuPa-Liveticker).

