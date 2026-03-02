MSV-News KW10: Mit blauem Auge in die Englische Woche

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW10 gibt es aufgrund der Englischen Woche kaum die Gelegenheit, durchzuschnaufen. Mittwoch geht es für den Zebra-Tross gegen den FC Ingolstadt, derweil gab es eine wichtige Vertragsverlängerung und eine Fortsetzung des Siegeszug der Frauen in der Niederrheinliga.

Die MSV-Frauen sind in dieser Spielzeit einfach nicht zu stoppen. Der Tabellenführer der Niederrheinliga gewann auch das 13. Spiel der Saison und schlug Verfolger Rhenania Bottrop mit 4:2. Emma Hilbrands (29.) und Yuiko Tabuchi (36.) sorgten schon im ersten Durchgang für die Vorentscheidung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Julia Hülsken auf 3:0 (51.), den Deckel drauf machte schließlich Hanna Hamdi (69.). In der Schlussphase konnten die Bottroperinnen durch Sandra Ehrhardt (81.) sowie Lale Su Cepni (88./FE) zwar noch verkürzen, mehr als Ergebniskosmetik war das aber nicht. Mit einem Spiel weniger haben die Zebras ihren Vorsprung an der Tabellenspitze damit auf acht Punkte ausgebaut.

2. März, 8.30 Uhr: Bitter bleibt ein Zebra

Kurz vor dem Duell gegen de TSV Havelse am Sonntagnachmittag (1:1) hat der Verein die Vertragsverlängerung von Joshua Bitter bekanntgegeben. Der Rechtsverteidiger hat seinen auslaufenden Kontrakt langfristig verlängert. " Joshua Bitter ist zu einer richtigen Identifikationsfigur für unseren Spielverein geworden. Sein Einsatz, seine Leidenschaft, seine Power und seine Stehauf-Mentalität sind wichtige Werte für unser Spiel, und er ist damit ein Vorbild für andere", erklärt Chris Schmoldt, der Sportliche Leiter der Zebras. Cheftrainer Dietmar Hirsch ergänzt: "Josh ist einer der herausragenden Abwehrspieler der 3. Liga, er ackert, er macht - er lebt den Duisburger Fußball."