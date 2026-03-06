MSV-News KW10: Bulic fällt weiter aus - das ist der Stand

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW10 gibt es aufgrund der Englischen Woche kaum die Gelegenheit, durchzuschnaufen. Mittwoch geht es für den Zebra-Tross gegen den FC Ingolstadt, derweil gab es eine wichtige Vertragsverlängerung und eine Fortsetzung des Siegeszug der Frauen in der Niederrheinliga.

Am Samstag, 14. März, spielt der MSV Duisburg beim FC Hansa Rostock. Tickets für die Partie gibt es ab sofort im ZebraShop. Zunächst stehen 1.200 Stehplätze für Vollzahler (19 Euro) sowie 100 ermäßigte Karten für 17 Euro zur Verfügung. Einen Online-Verkauf gibt es nicht. Sollten nicht alle Zutrittsberechtigungen im Vorverkauf über die Ladentheke gehen, öffnet am Ostseestadion eine Tageskasse.

Noch fällt Rasim Bulic verletzt aus, doch MSV-Coach Dietmar Hirsch hofft, dass er nach der Länderspielpause wieder eine Option ist. "Wir wollen nichts über das Knie brechen und ihm die Zeit geben, die er braucht", erklärt der Übungsleiter. Aktuell schuftet der Sechser in der Reha am Comeback, in der kommenden Woche könnten erste Laufeinheiten dazukommen.

Die MSV-Frauen sind in dieser Spielzeit einfach nicht zu stoppen. Der Tabellenführer der Niederrheinliga gewann auch das 13. Spiel der Saison und schlug Verfolger Rhenania Bottrop mit 4:2. Emma Hilbrands (29.) und Yuiko Tabuchi (36.) sorgten schon im ersten Durchgang für die Vorentscheidung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Julia Hülsken auf 3:0 (51.), den Deckel drauf machte schließlich Hanna Hamdi (69.). In der Schlussphase konnten die Bottroperinnen durch Sandra Ehrhardt (81.) sowie Lale Su Cepni (88./FE) zwar noch verkürzen, mehr als Ergebniskosmetik war das aber nicht. Mit einem Spiel weniger haben die Zebras ihren Vorsprung an der Tabellenspitze damit auf acht Punkte ausgebaut.

2. März, 8.30 Uhr: Bitter bleibt ein Zebra

Kurz vor dem Duell gegen de TSV Havelse am Sonntagnachmittag (1:1) hat der Verein die Vertragsverlängerung von Joshua Bitter bekanntgegeben. Der Rechtsverteidiger hat seinen auslaufenden Kontrakt langfristig verlängert. " Joshua Bitter ist zu einer richtigen Identifikationsfigur für unseren Spielverein geworden. Sein Einsatz, seine Leidenschaft, seine Power und seine Stehauf-Mentalität sind wichtige Werte für unser Spiel, und er ist damit ein Vorbild für andere", erklärt Chris Schmoldt, der Sportliche Leiter der Zebras. Cheftrainer Dietmar Hirsch ergänzt: "Josh ist einer der herausragenden Abwehrspieler der 3. Liga, er ackert, er macht - er lebt den Duisburger Fußball."

2. März, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Allzu viel Zeit werden die Kicker des MSV Duisburg in dieser Woche nicht auf dem Trainingsplatz verbringen können, denn mit der Englischen Woche und dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt am Mittwoch (19 Uhr, FuPa-Liveticker) ist der Terminplan eng getaktet. Am Montag trainiert die Mannschaft von Dietmar Hirsch nicht-öffentlich, am Dienstag steht um 11 Uhr bereits das Abschlusstraining an, bevor es auf die Autobahn geht. Früh am Donnerstag wird das Team zurück in Duisburg erwartet, mit dem Ball wird dann um 15 Uhr wieder gearbeitet. Der Freitag findet hinter verschlossenen Toren statt, am Samstag können die Fans um 14 Uhr wieder mit dabei sein. Sonntag kommt es zum Abschluss der Woche zum Duell mit dem 1. FC Saarbrücken (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker).

