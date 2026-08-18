MSV-News KW 34: Regensburg-Tickets vorerst nur für Mitglieder

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 34 geht es um die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Spiel gegen die SV Elversberg. Außerdem haben die U17-Junioren einen erfolgreichen Start in die neue Saison hingelegt.

18. August, 15.30 Uhr: So gibt es Regensburg-Tickets

Im ersten Auswärtsspiel der Saison war der Gästeblock beim SC Verl bis auf den letzten Platz ausverkauft. Deutlich mehr als 2.500 MSV-Fans machten sich da auf den Weg nach Ostwestfalen. Das nächste Duell in der Fremde steht am Samstag, den 5. September, beim SSV Jahn Regensburg an (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Tickets dafür gibt es ab Donnerstag exklusiv für Mitglieder des Spielvereins im Zebrashop im Wedaustadion. Der exklusive Vorverkauf endet mit Schließung des Shops am Samstagabend nach dem DFB-Pokal-Spiel gegen die SV Elversberg. Sofern dann noch Karten verfügbar sind, beginnt am kommenden Montag um 10 Uhr der freie Vorverkauf. Mitglieder müssen sich für den Ticketerwerb im Shop entsprechend ausweisen. Sitzplätze kosten 29,50 Euro, Stehplätze gibt es für 16 Euro (14 Euro ermäßigt). Insgesamt stehen 1805 Hard-Tickets zur Verfügung.

17. August, 9 Uhr: U17 startet mit Sieg

Einen gelungenen Auftakt konnten die U17-Junioren des MSV Duisburg in der DFB-Nachwuchsliga verbuchen. Beim VfL Osnabrück siegten die Jung-Zebras mit 2:1 und sicherten sich damit die ersten drei Punkte der Saison. Bereits nach vier Minuten brachte Mats Prang die komplett neu zusammengestellte MSV-Elf mit einem Kopfball in Führung. Aus dem Team der vergangenen Saison stand Trainer Marc Auf dem Kamp kein einziger Spieler mehr zur Verfügung. Er arbeitet nun mit dem Kader der U16-Mannschaft, die in der abgelaufenen Spielzeit souverän den WDFV-Nachwuchscup gewonnen hat und über ein enormes Potenzial verfügt. Nach der Pause ließ Duisburg ein wenig nach, sodass beide Seiten zu guten Torchancen kamen. Mit dem 2:0 von Lion Dakaj fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit war die Partie dann aber entschieden. Der VfL konnte durch Kaan Durusoy zwar noch den Anschlusstreffer erzielen (90.+3), für mehr reichte es aber nicht. Der nächste Härtetest wartet am Samstag auf den MSV, da geht es um 11 Uhr gegen Borussia Dortmund.