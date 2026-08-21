MSV-News KW 34: Logo für Jubiläumstrikot gesucht Anlässlich des anstehenden 125. Geburtstags des MSV Duisburg sucht der Verein ein Logo für das Sondertrikot. von Marcel Eichholz · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 34 geht es um die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Spiel gegen die SV Elversberg. Außerdem haben die U17-Junioren einen erfolgreichen Start in die neue Saison hingelegt.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 21. August, 12.15 Uhr: Logo für Sondertrikot gesucht Im kommenden Jahr wird der MSV Duisburg 125 Jahre alt. Das wird natürlich ausgiebig gefeiert. Außerdem wird es ein Sondertrikot geben, welches bei "einem ganz besonderen Spiel" getragen werden soll. Die Fans dürfen entscheiden, welches historische MSV-Logo verwendet werden soll. Zur Auswahl stehen vier Embleme, die die Geschichte des Meidericher Spielvereins geprägt haben. Bis Montag, 31. August, 19.02 Uhr ist das Voting freigeschaltet. >>> Hier geht es zur Abstimmung 18. August, 15.30 Uhr: So gibt es Regensburg-Tickets Im ersten Auswärtsspiel der Saison war der Gästeblock beim SC Verl bis auf den letzten Platz ausverkauft. Deutlich mehr als 2.500 MSV-Fans machten sich da auf den Weg nach Ostwestfalen. Das nächste Duell in der Fremde steht am Samstag, den 5. September, beim SSV Jahn Regensburg an (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Tickets dafür gibt es ab Donnerstag exklusiv für Mitglieder des Spielvereins im Zebrashop im Wedaustadion. Der exklusive Vorverkauf endet mit Schließung des Shops am Samstagabend nach dem DFB-Pokal-Spiel gegen die SV Elversberg. Sofern dann noch Karten verfügbar sind, beginnt am kommenden Montag um 10 Uhr der freie Vorverkauf. Mitglieder müssen sich für den Ticketerwerb im Shop entsprechend ausweisen. Sitzplätze kosten 29,50 Euro, Stehplätze gibt es für 16 Euro (14 Euro ermäßigt). Insgesamt stehen 1805 Hard-Tickets zur Verfügung.