MSV-News KW 34: Fokus auf den DFB-Pokal; U17 startet siegreich

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 34 geht es um die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Spiel gegen die SV Elversberg. Außerdem haben die U17-Junioren einen erfolgreichen Start in die neue Saison hingelegt.

Einen gelungenen Auftakt konnten die U17-Junioren des MSV Duisburg in der DFB-Nachwuchsliga verbuchen. Beim VfL Osnabrück siegten die Jung-Zebras mit 2:1 und sicherten sich damit die ersten drei Punkte der Saison. Bereits nach vier Minuten brachte Mats Prang die komplett neu zusammengestellte MSV-Elf mit einem Kopfball in Führung. Aus dem Team der vergangenen Saison stand Trainer Marc Auf dem Kamp kein einziger Spieler mehr zur Verfügung. Er arbeitet nun mit dem Kader der U16-Mannschaft, die in der abgelaufenen Spielzeit souverän den WDFV-Nachwuchscup gewonnen hat und über ein enormes Potenzial verfügt. Nach der Pause ließ Duisburg ein wenig nach, sodass beide Seiten zu guten Torchancen kamen. Mit dem 2:0 von Lion Dakaj fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit war die Partie dann aber entschieden. Der VfL konnte durch Kaan Durusoy zwar noch den Anschlusstreffer erzielen (90.+3), für mehr reichte es aber nicht. Der nächste Härtetest wartet am Samstag auf den MSV, da geht es um 11 Uhr gegen Borussia Dortmund.

17. August, 8 Uhr: Freier Tag nach Verl-Sieg

Nach der wilden Aufholjagd, bei der der MSV Duisburg einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Erfolg drehte, gibt es zur Belohnung einen freien Tag zusätzlich. Somit startet die Trainingswoche der Zebras am Dienstag. Um 10 und um 15.30 Uhr bitte Cheftrainer Dietmar Hirsch zum Aufgalopp. Damit beginnt auch die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Spiel gegen die SV Elversberg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, FuPa-Liveticker). Am Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt, die Einheit am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt. Zum Abschlusstraining am Freitag um 14 Uhr sind Zuschauer wieder willkommen.