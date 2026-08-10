MSV-News KW 33: Achtungserfolg für U19, Herren und Frauen souverän

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 33 kann auf ein erfolgreiches Wochenende zurückgeblickt werden. Neben den Drittliga-Profis feierten auch die Frauen einen torreichen Sieg im Niederrheinpokal. Einen Achtungserfolg gab es für die U19 in der DFB-Nachwuchsliga beim FC Schalke 04. Das ist außerdem wichtig.

Eine klare Angelegenheit war das Erstrunden-Duell im Frauen-Niederrheinpokal zwischen Union Wetten und dem MSV Duisburg. Die Zebra-Frauen ließen beim 15:0-Auswärtssieg nichts anbrennen und zogen souverän in die nächste Runde ein. Mit drei Treffern war Charlize Carstensen die erfolgreichste Torschützin. Emma Hilbrands, Nisa Altin, Zara Rickes, Sophie Schneider und Hendrikje Baumann trafen jeweils doppelt. Je einmal jubeln durften Juliette Gier und Lara Italiani. Am kommenden Wochenende warte im DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach.

Mit einem Achtungserfolg ist die U19 des MSV Duisburg in die neue Saison in der DFB-Nachwuchsliga gestartet. Auswärts holte die Mannschaft von Florian Schnorrenberg ein torloses 0:0 beim FC Schalke 04. Traditionell sind die Knappen ein hoch gehandelter Kandidat auf die Deutsche Meisterschaft, doch am 1. Spieltag war an MSV-Keeper Jihan Masseling und seinen Vorderleuten kein Vorbeikommen. In der Liga geht es erst am Sonntag, 23. August, mit dem Derby bei Rot-Weiss Essen weiter. Das erste Heimspiel steigt dann am Mittwoch, 26. August, gegen Borussia Dortmund.

10. August, 7 Uhr: So trainieren die Zebras

Der Anfang ist gemacht. Mit 3:0 hat der MSV Duisburg seine Partie am 1. Spieltag in der 3. Liga gegen den SV Meppen gewonnen und den Grundstein für eine hoffentlich erfolgreiche Spielzeit gelegt. Den Sonntag und den Montag hat Dietmar Hirsch daraufhin zu freien Tagen erklärt. Zurück auf den Trainingsplatz geht es am Dienstag um 10 Uhr. Dann beginnt die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SC Verl am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Eine zweite Einheit ist für den Nachmittag angesetzt. Am Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt, die Einheit am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt. Beim Abschlusstraining am Freitag sind Zuschauer wieder willkommen. Ab 14 Uhr arbeitet die Mannschaft am taktischen Feinschliff.