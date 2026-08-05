MSV-News KW 32: U19 trifft im Pokal auf Energie Cottbus

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 32 blicken wir auf den letzten Feinschliff vor dem Saisonauftakt am Samstag gegen den SV Meppen. Mit einem Erfolg sind derweil die U19-Junioren von ihrer Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal zurück nach Duisburg gekehrt und auch bei den MSV-Frauen läuft es rund.
Nur zwei Tage nach dem Erstrunden-Erfolg im DFB-Pokal bei der DJK Don Bosco Bamberg weiß die U19 des MSV Duisburg bereits, gegen wen es in Runde zwei geht. Am Dienstag loste der Deutsche Fußball-Bund die Partien aus. Das Los hat entscheiden: Duisburg trifft auf Energie Cottbus. Ein genaues Datum oder eine Anstoßzeit für diese Begegnung gibt es aktuell noch nicht.
Am Samstag, den 15. August 2026, treten die Zebras im ersten Auswärtsspiel der Saison beim SC Verl in der Sportclub Arena an (16.30 Uhr, FuPa Liveticker). Nach Abschluss des exklusiven Vorverkaufs, der sich ausschließlich an Personen die Mitglieder im Verein und in einem Fanclub sind richtete, geht der Vorverkauf nun in die nächste Phase. Vereinsmitglieder, die nicht in einem Fanclub organisiert sind, können sich ab sofort ihr Ticket im Zebrashop sichern. Erhältlich sind noch und 780 Steher (16 Euro / 12 Euro ermäßigt). Sollten bis Freitag nicht alle Eintrittskarten verkauf sein, würden in der nächsten Verkaufsphase auch alle Dauerkarten-Inhaber kaufberechtigt sein.
Das selbst ausgerichtete Turnier haben die Frauen des MSV Duisburg klar für sich entschieden. Im Modus Jeder-gegen-jeden gingen die Zebras in jeder Partie als Sieger vom Feld. Zum Auftakt gab es ein 3:1 gegen Hannover 96. Mit 4:1 wurden die Frauen des SC Krefeld in die Schranken verwiesen. Ärger gab es durch das Nicht-Erscheinen von Alemannia Aachen. Das kurzfristige Umplanen sorgte bei den Verantwortlichen für Ärger. "Ein Dankeschön geht an die teilnehmenden Teams, die den Weg an die Mündelheimer Straße 'gefunden' haben", schreiben die Duisburger in den Vereinsmedien. Damit ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Wochenende gelungen. Als nächstes steht das Erstrunden-Duell im Niederrheinpokal bei Union Wetten (Sonntag, 9. August, 12.30 Uhr) Uhr an, ehe es eine Woche später im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach geht.
Der erste Schritt gemacht ist für die U19 des MSV Duisburg im DFB-Pokal. Das Team vom Trainer Florian Schnorrenberg bestritt die erste Runde siegreich und kehrte mit einem 3:0-Erfolg bei der DJK Don Bosco Bamberg nach Duisburg zurück. Bereits nach 45 Minuten war die Entscheidung gefallen und mit ihr alle Treffer des Tages. Diego Sciacca brachte die Zebras schon nach 17 Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße. Wenig später stellte Adrian Gorczycki auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Deckel drauf machte schließlich Julian Bierschenk, dem in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:0 gelang. Im vergangenen Jahr war für die Duisburger bereits in der ersten Runde Schluss, damals setzte es ein 0:3 beim VfL Wolfsburg. Nun freut sich die Mannschaft auf die Auslosung der zweiten Pokalrunde.