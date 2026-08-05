MSV-News KW 32: U19 trifft im Pokal auf Energie Cottbus Im ersten Auswärtsspiel der neuen Drittliga-Saison geht es für den MSV Duisburg zum SC Verl. So bekommt ihr Karten. von Marcel Eichholz · Heute, 10:06 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 32 blicken wir auf den letzten Feinschliff vor dem Saisonauftakt am Samstag gegen den SV Meppen. Mit einem Erfolg sind derweil die U19-Junioren von ihrer Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal zurück nach Duisburg gekehrt und auch bei den MSV-Frauen läuft es rund.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 5. August, 10.05 Uhr: U19 empfängt Cottbus im Pokal Nur zwei Tage nach dem Erstrunden-Erfolg im DFB-Pokal bei der DJK Don Bosco Bamberg weiß die U19 des MSV Duisburg bereits, gegen wen es in Runde zwei geht. Am Dienstag loste der Deutsche Fußball-Bund die Partien aus. Das Los hat entscheiden: Duisburg trifft auf Energie Cottbus. Ein genaues Datum oder eine Anstoßzeit für diese Begegnung gibt es aktuell noch nicht. 4. August, 8.40 Uhr: So gibt es Verl-Tickets Am Samstag, den 15. August 2026, treten die Zebras im ersten Auswärtsspiel der Saison beim SC Verl in der Sportclub Arena an (16.30 Uhr, FuPa Liveticker). Nach Abschluss des exklusiven Vorverkaufs, der sich ausschließlich an Personen die Mitglieder im Verein und in einem Fanclub sind richtete, geht der Vorverkauf nun in die nächste Phase. Vereinsmitglieder, die nicht in einem Fanclub organisiert sind, können sich ab sofort ihr Ticket im Zebrashop sichern. Erhältlich sind noch und 780 Steher (16 Euro / 12 Euro ermäßigt). Sollten bis Freitag nicht alle Eintrittskarten verkauf sein, würden in der nächsten Verkaufsphase auch alle Dauerkarten-Inhaber kaufberechtigt sein.