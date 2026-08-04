MSV-News KW 32: So gibt es Tickets für Verl

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 32 blicken wir auf den letzten Feinschliff vor dem Saisonauftakt am Samstag gegen den SV Meppen. Mit einem Erfolg sind derweil die U19-Junioren von ihrer Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal zurück nach Duisburg gekehrt und auch bei den MSV-Frauen läuft es rund.

4. August, 8.40 Uhr: So gibt es Verl-Tickets

Am Samstag, den 15. August 2026, treten die Zebras im ersten Auswärtsspiel der Saison beim SC Verl in der Sportclub Arena an (16.30 Uhr, FuPa Liveticker). Nach Abschluss des exklusiven Vorverkaufs, der sich ausschließlich an Personen die Mitglieder im Verein und in einem Fanclub sind richtete, geht der Vorverkauf nun in die nächste Phase. Vereinsmitglieder, die nicht in einem Fanclub organisiert sind, können sich ab sofort ihr Ticket im Zebrashop sichern. Erhältlich sind noch und 780 Steher (16 Euro / 12 Euro ermäßigt). Sollten bis Freitag nicht alle Eintrittskarten verkauf sein, würden in der nächsten Verkaufsphase auch alle Dauerkarten-Inhaber kaufberechtigt sein.

3. August, 9 Uhr: Frauen gewinnen Turnier

Das selbst ausgerichtete Turnier haben die Frauen des MSV Duisburg klar für sich entschieden. Im Modus Jeder-gegen-jeden gingen die Zebras in jeder Partie als Sieger vom Feld. Zum Auftakt gab es ein 3:1 gegen Hannover 96. Mit 4:1 wurden die Frauen des SC Krefeld in die Schranken verwiesen. Ärger gab es durch das Nicht-Erscheinen von Alemannia Aachen. Das kurzfristige Umplanen sorgte bei den Verantwortlichen für Ärger. "Ein Dankeschön geht an die teilnehmenden Teams, die den Weg an die Mündelheimer Straße 'gefunden' haben", schreiben die Duisburger in den Vereinsmedien. Damit ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Wochenende gelungen. Als nächstes steht das Erstrunden-Duell im Niederrheinpokal bei Union Wetten (Sonntag, 9. August, 12.30 Uhr) Uhr an, ehe es eine Woche später im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach geht.