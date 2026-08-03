MSV-News KW 32: Duisburg nimmt erste Hürde im DFB-Pokal souverän

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 32 blicken wir auf den letzten Feinschliff vor dem Saisonauftakt am Samstag gegen den SV Meppen. Mit einem Erfolg sind derweil die U19-Junioren von ihrer Erstrunden-Begegnung im DFB-Pokal zurück nach Duisburg gekehrt und auch bei den MSV-Frauen läuft es rund.

2. August, 9 Uhr: Frauen gewinnen Turnier

Das selbst ausgerichtete Turnier haben die Frauen des MSV Duisburg klar für sich entschieden. Im Modus Jeder-gegen-jeden gingen die Zebras in jeder Partie als Sieger vom Feld. Zum Auftakt gab es ein 3:1 gegen Hannover 96. Mit 4:1 wurden die Frauen des SC Krefeld in die Schranken verwiesen. Ärger gab es durch das Nicht-Erscheinen von Alemannia Aachen. Das kurzfristige Umplanen sorgte bei den Verantwortlichen für Ärger. "Ein Dankeschön geht an die teilnehmenden Teams, die den Weg an die Mündelheimer Straße 'gefunden' haben", schreiben die Duisburger in den Vereinsmedien. Damit ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Wochenende gelungen. Als nächstes steht das Erstrunden-Duell im Niederrheinpokal bei Union Wetten (Sonntag, 9. August, 12.30 Uhr) Uhr an, ehe es eine Woche später im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach geht.

2. August, 8 Uhr: U19 siegt im DFB-Pokal

Der erste Schritt gemacht ist für die U19 des MSV Duisburg im DFB-Pokal. Das Team vom Trainer Florian Schnorrenberg bestritt die erste Runde siegreich und kehrte mit einem 3:0-Erfolg bei der DJK Don Bosco Bamberg nach Duisburg zurück. Bereits nach 45 Minuten war die Entscheidung gefallen und mit ihr alle Treffer des Tages. Diego Sciacca brachte die Zebras schon nach 17 Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße. Wenig später stellte Adrian Gorczycki auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Den Deckel drauf machte schließlich Julian Bierschenk, dem in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:0 gelang. Im vergangenen Jahr war für die Duisburger bereits in der ersten Runde Schluss, damals setzte es ein 0:3 beim VfL Wolfsburg. Nun freut sich die Mannschaft auf die Auslosung der zweiten Pokalrunde.