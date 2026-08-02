MSV-News KW 31: Meppen füllt Gästeblock im Wedaustadion

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 31 steht die Generalprobe vor dem Saisonstart an. Die Zebras testen am Samstag bei Sparta Rotterdam. Einen Tag darauf steigt der große Familientag an der Westender Straße. Was sonst noch wichtig ist.

Dass die Verantwortlichen nicht mit ihm planen, wusste Luis Hartwig schon vor seiner Rückkehr im Sommer. Die vergangene Spielzeit war er an die U21 des VfL Bochum ausgeliehen und spielte in der Regionalliga West. Nach zwei Jahren in Zebrastreifen endet seine Zeit an der Wedau nun endgültig. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt zu SKN St. Pölten in die zweite österreichische Liga. Bereits in der Saison 2022/23 war er in St. Pölten unter Vertrag. "Wir wünschen dir, lieber Luis, viel Glück, Gesundheit und Erfolg. Wir sehen uns", heißt es vom MSV zum Abschied.

Mehr als 25.000 Zuschauer erwartet der MSV Duisburg zum Saisonauftakt der 3. Liga am kommenden Wochenende (Samstag, 14 Uhr, FuPa-Liveticker). Auch im Gästeblock wird es voll werden. Aufsteiger SV Meppen wird mit großem Anhang an die Wedau reisen. Wie der Verein mitteilt, sind bereits über 1.500 Tickets im Vorverkauf über den virtuellen Tresen gegangen. "Wer sich sein Ticket noch nicht gesichert hat, sollte dies zeitnah nachholen", schreiben die Niedersachsen. Eintrittskarten für SVM-Anhänger sind ausschließlich online erhältlich.

29. Juli, 13.15 Uhr: Großen Andrang auf Meppen-Heimspiel

Nachdem am Dienstagabend die 10.000er-Marke bei den verkauften Dauerkarten geknackt wurde, macht sich nun auch der Start des Tageskartenverkaufs bemerkbar. Für das erste Heimspiel der Saison gegen den SV Meppen (Samstag, 8. August, 14 Uhr, FuPa-Liveticker) werden Sitzplätze in den Blöcken 3 bis 15 langsam Mangelware. Auch der Unterrang der Gegengerade ist schon sehr gut gefüllt. Der Verein hat nun reagiert und weitere Kapazitäten freigegeben. Ab sofort finden sich die Blöcke 2, 17 sowie Familienblock 24 im Verkauf.

28. Juli, 11.15 Uhr: MSV verabschiedet Keeper

Bereits im Trainingslager hatte sich der Abgang von Torwart Omer Hanin angedeutet, als der Verein ihn freistellte, um sich nach einer neuen Herausforderung umzusehen. Einen neuen Verein hat er zwar noch nicht gefunden, die Verabschiedung aus Duisburg ist inzwischen aber offiziell. "Wir wünschen dir für die Zukunft viel Glück, Gesundheit und natürlich Erfolg", teilen die Zebras mit. Von Verletzungen geplagt stand Hanin für die Zebras nur im Niederrheinpokal-Spiel bei Union Nettetal zwischen den Pfosten, kam zudem in zwei Testspielen über je eine Halbzeit zum Zug.

27. Juli, 10 Uhr: Generalprobe in Rotterdam

Mit niederländischen Mannschaften hat der MSV Duisburg in der Vorbereitung bislang gute Erfahrungen gemacht. Sowohl NEC Nijmegen (3:2) als auch TOP Oss (1:0) konnten besiegt werden. In der Generalprobe eine Woche vor dem Start in die Spielzeit der 3. Liga wartet nun erneut ein Vertreter aus dem Nachbarland auf die Zebras. Bei freiem Eintritt und endlich zugelassenen Zuschauern testet die Hirsch-Elf am Samstag, 1. August, um 13 Uhr bei Sparta Rotterdam. Wer es nicht nach Rotterdam schafft, ist beim FuPa-Liveticker immer auf Ballhöhe.

27. Juli, 9 Uhr: Tageskarten-Verkauf startet Montag

Die Zahl der verkauften Dauerkarten für Heimspiele der Zebras im Wedastadion steht kurz vor der magischen 10.000er-Marke. Wer es her spontan mag, kann sich ab Montag, 10 Uhr, mit Tageskarten eindecken. Zur Verfügung stehen dann neben den ersten sechs Partien gegen den SV Meppen, Würzburger Kickers, TSV Havelse, TSG Hoffenheim II, Viktoria Köln und die Reserve des VfB Stuttgart auch Tickets für das Pokalspiel gegen die SV Elversberg. "Der Verkauf von Dauerkarten geht zunächst weiter; allerdings verringert sich die verfügbare Platzwahl mit jeder verkauften Einzelkarte", teilt der Verein mit. Für das DFB-Pokal-Spiel sind die Plätze der Dauerkarteninhaber bis einschließlich Sonntag, 2. August, 23.59 Uhr reserviert, ehe sie in den freien Verkauf gehen.

27. Juli, 8 Uhr: MSV-Familientag am Sonntag

Wenige Tage vor dem offiziellen Start in die Saison lädt der MSV Duisburg traditionell zum großen Familientag an der Westender Straße. Am kommenden Sonntag zeigt sich die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch ganz fannah. Nachdem die Tore um 11 Uhr öffnen werden und das offizielle Programm um 12 Uhr startet, präsentiert sich das Team ab 13 Uhr in einer rund 45-minütigen Trainingseinheit den Anhängern. Am Nachmittag kommen dann noch alle Autogramm- und Selfiejäger auf ihre Kosten, wenn die große Autogrammstunde ansteht. Ein Höhepunkt für die Kleinen gibt es um 16 Uhr. Kinder zwischen 5 und 13 Jahren dürfen dann mit den Drittliga-Profis auf dem Platz stehen und gemeinsam trainieren.

27. Juli, 7 Uhr: Spieltage 3 bis 7 zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 3 bis 7 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Für die Zebras geht dreimal am Samstag, einmal am Sonntag und in der Englischen Woche am Dienstag um Punkte in der Meisterschaft. Das Derby bei Fortuna Düsseldorf ist für den Samstag, 12. September, terminiert. Die Termine im Überblick:

3. Spieltag, SA, 29. August, 14 Uhr - Würzburger Kickers (H)

4. Spieltag, SA, 5. September, 14 Uhr - SSV Jahn Regensburg (A)

5. Spieltag, SA, 12. September, 14 Uhr - Fortuna Düsseldorf (A)

6. Spieltag, DI, 15. September, 19 Uhr - TSV Havelse (H)

7. Spieltag, SO, 20. September, 19.30 Uhr - Wehen Wiesbaden (A)

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