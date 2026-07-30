MSV-News KW 31: Luis Hartwig verlässt den Spielverein Luis Hartwig verlässt den MSV Duisburg und wechselt zurück nach Österreich. von Marcel Eichholz · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 31 steht die Generalprobe vor dem Saisonstart an. Die Zebras testen am Samstag bei Sparta Rotterdam. Einen Tag darauf steigt der große Familientag an der Westender Straße. Was sonst noch wichtig ist.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 30. Juli, 17.45 Uhr: Hartwig verlässt Zebras Dass die Verantwortlichen nicht mit ihm planen, wusste Luis Hartwig schon vor seiner Rückkehr im Sommer. Die vergangene Spielzeit war er an die U21 des VfL Bochum ausgeliehen und spielte in der Regionalliga West. Nach zwei Jahren in Zebrastreifen endet seine Zeit an der Wedau nun endgültig. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt zu SKN St. Pölten in die zweite österreichische Liga. Bereits in der Saison 2022/23 war er in St. Pölten unter Vertrag. "Wir wünschen dir, lieber Luis, viel Glück, Gesundheit und Erfolg. Wir sehen uns", heißt es vom MSV zum Abschied. 29. Juli, 13.15 Uhr: Großen Andrang auf Meppen-Heimspiel Nachdem am Dienstagabend die 10.000er-Marke bei den verkauften Dauerkarten geknackt wurde, macht sich nun auch der Start des Tageskartenverkaufs bemerkbar. Für das erste Heimspiel der Saison gegen den https://www.fupa.net/news/wedau-wahnsinn-msv-duisburg-verkauft-10000-dauerkarten-3202643 (Samstag, 8. August, 14 Uhr, FuPa-Liveticker) werden Sitzplätze in den Blöcken 3 bis 15 langsam Mangelware. Auch der Unterrang der Gegengerade ist schon sehr gut gefüllt. Der Verein hat nun reagiert und weitere Kapazitäten freigegeben. Ab sofort finden sich die Blöcke 2, 17 sowie Familienblock 24 im Verkauf.

28. Juli, 11.15 Uhr: MSV verabschiedet Keeper Bereits im Trainingslager hatte sich der Abgang von Torwart Omer Hanin angedeutet, als der Verein ihn freistellte, um sich nach einer neuen Herausforderung umzusehen. Einen neuen Verein hat er zwar noch nicht gefunden, die Verabschiedung aus Duisburg ist inzwischen aber offiziell. "Wir wünschen dir für die Zukunft viel Glück, Gesundheit und natürlich Erfolg", teilen die Zebras mit. Von Verletzungen geplagt stand Hanin für die Zebras nur im Niederrheinpokal-Spiel bei Union Nettetal zwischen den Pfosten, kam zudem in zwei Testspielen über je eine Halbzeit zum Zug. 27. Juli, 10 Uhr: Generalprobe in Rotterdam Mit niederländischen Mannschaften hat der MSV Duisburg in der Vorbereitung bislang gute Erfahrungen gemacht. Sowohl NEC Nijmegen (3:2) als auch TOP Oss (1:0) konnten besiegt werden. In der Generalprobe eine Woche vor dem Start in die Spielzeit der 3. Liga wartet nun erneut ein Vertreter aus dem Nachbarland auf die Zebras. Bei freiem Eintritt und endlich zugelassenen Zuschauern testet die Hirsch-Elf am Samstag, 1. August, um 13 Uhr bei Sparta Rotterdam. Wer es nicht nach Rotterdam schafft, ist beim FuPa-Liveticker immer auf Ballhöhe.