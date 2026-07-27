MSV-News KW 31: Duisburgs Generalprobe steigt in Rotterdam

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 31 steht die Generalprobe vor dem Saisonstart an. Die Zebras testen am Samstag bei Sparta Rotterdam. Einen Tag darauf steigt der große Familientag an der Westender Straße. Was sonst noch wichtig ist.

27. Juli, 10 Uhr: Generalprobe in Rotterdam

Mit niederländischen Mannschaften hat der MSV Duisburg in der Vorbereitung bislang gute Erfahrungen gemacht. Sowohl NEC Nijmegen (3:2) als auch TOP Oss (1:0) konnten besiegt werden. In der Generalprobe eine Woche vor dem Start in die Spielzeit der 3. Liga wartet nun erneut ein Vertreter aus dem Nachbarland auf die Zebras. Bei freiem Eintritt und endlich zugelassenen Zuschauern testet die Hirsch-Elf am Samstag, 1. August, um 13 Uhr bei Sparta Rotterdam. Wer es nicht nach Rotterdam schafft, ist beim FuPa-Liveticker immer auf Ballhöhe.

27. Juli, 9 Uhr: Tageskarten-Verkauf startet Montag

Die Zahl der verkauften Dauerkarten für Heimspiele der Zebras im Wedastadion steht kurz vor der magischen 10.000er-Marke. Wer es her spontan mag, kann sich ab Montag, 10 Uhr, mit Tageskarten eindecken. Zur Verfügung stehen dann neben den ersten sechs Partien gegen den SV Meppen, Würzburger Kickers, TSV Havelse, TSG Hoffenheim II, Viktoria Köln und die Reserve des VfB Stuttgart auch Tickets für das Pokalspiel gegen die SV Elversberg. "Der Verkauf von Dauerkarten geht zunächst weiter; allerdings verringert sich die verfügbare Platzwahl mit jeder verkauften Einzelkarte", teilt der Verein mit. Für das DFB-Pokal-Spiel sind die Plätze der Dauerkarteninhaber bis einschließlich Sonntag, 2. August, 23.59 Uhr reserviert, ehe sie in den freien Verkauf gehen.