MSV-News KW 31: Duisburg verabschiedet Ersatz-Keeper Torwart Omer Hanin verlässt den MSV Duisburg von Marcel Eichholz · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News in der Übersicht. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 31 steht die Generalprobe vor dem Saisonstart an. Die Zebras testen am Samstag bei Sparta Rotterdam. Einen Tag darauf steigt der große Familientag an der Westender Straße. Was sonst noch wichtig ist.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 28. Juli, 11.15 Uhr: MSV verabschiedet Keeper Bereits im Trainingslager hatte sich der Abgang von Torwart Omer Hanin angedeutet, als der Verein ihn freistellte, um sich nach einer neuen Herausforderung umzusehen. Einen neuen Verein hat er zwar noch nicht gefunden, die Verabschiedung aus Duisburg ist inzwischen aber offiziell. "Wir wünschen dir für die Zukunft viel Glück, Gesundheit und natürlich Erfolg", teilen die Zebras mit. Von Verletzungen geplagt stand Hanin für die Zebras nur im Niederrheinpokal-Spiel bei Union Nettetal zwischen den Pfosten, kam zudem in zwei Testspielen über je eine Halbzeit zum Zug. 27. Juli, 10 Uhr: Generalprobe in Rotterdam Mit niederländischen Mannschaften hat der MSV Duisburg in der Vorbereitung bislang gute Erfahrungen gemacht. Sowohl NEC Nijmegen (3:2) als auch TOP Oss (1:0) konnten besiegt werden. In der Generalprobe eine Woche vor dem Start in die Spielzeit der 3. Liga wartet nun erneut ein Vertreter aus dem Nachbarland auf die Zebras. Bei freiem Eintritt und endlich zugelassenen Zuschauern testet die Hirsch-Elf am Samstag, 1. August, um 13 Uhr bei Sparta Rotterdam. Wer es nicht nach Rotterdam schafft, ist beim FuPa-Liveticker immer auf Ballhöhe.

27. Juli, 9 Uhr: Tageskarten-Verkauf startet Montag Die Zahl der verkauften Dauerkarten für Heimspiele der Zebras im Wedastadion steht kurz vor der magischen 10.000er-Marke. Wer es her spontan mag, kann sich ab Montag, 10 Uhr, mit Tageskarten eindecken. Zur Verfügung stehen dann neben den ersten sechs Partien gegen den SV Meppen, Würzburger Kickers, TSV Havelse, TSG Hoffenheim II, Viktoria Köln und die Reserve des VfB Stuttgart auch Tickets für das Pokalspiel gegen die SV Elversberg. "Der Verkauf von Dauerkarten geht zunächst weiter; allerdings verringert sich die verfügbare Platzwahl mit jeder verkauften Einzelkarte", teilt der Verein mit. Für das DFB-Pokal-Spiel sind die Plätze der Dauerkarteninhaber bis einschließlich Sonntag, 2. August, 23.59 Uhr reserviert, ehe sie in den freien Verkauf gehen. 27. Juli, 8 Uhr: MSV-Familientag am Sonntag Wenige Tage vor dem offiziellen Start in die Saison lädt der MSV Duisburg traditionell zum großen Familientag an der Westender Straße. Am kommenden Sonntag zeigt sich die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch ganz fannah. Nachdem die Tore um 11 Uhr öffnen werden und das offizielle Programm um 12 Uhr startet, präsentiert sich das Team ab 13 Uhr in einer rund 45-minütigen Trainingseinheit den Anhängern. Am Nachmittag kommen dann noch alle Autogramm- und Selfiejäger auf ihre Kosten, wenn die große Autogrammstunde ansteht. Ein Höhepunkt für die Kleinen gibt es um 16 Uhr. Kinder zwischen 5 und 13 Jahren dürfen dann mit den Drittliga-Profis auf dem Platz stehen und gemeinsam trainieren.