MSV-News KW 27: Youngster stellt sich bei Lok Leizig vor - Trio geht

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW27 kehren die Profis der Zebras zurück auf den Trainingsplatz. Zum Abschluss der Woche stehen zudem die ersten Testspiele bei Viktoria Buchholz und dem DSC Preußen an.

29. Juni, 15.45 Uhr: Trio verlässt den Verein

Die Kaderplanung beim MSV Duisburg schreitet weiter voran. Am Mittag verkündet der Spielverein drei weitre Abgänge. Keine Zukunft in Zebrastreifen gibt es für Thilo Töpken, Max Dittgen und Julius Paris. "Danke für eure Zeit in ZebraStreifen und die großartigen Momente beim Wahnsinn von der Wedau mit euch! Viel Erfolg und Gesundheit bei euren neuen Clubs", schreibt der MSV in seiner kurzen Mitteilung.

29. Juni, 13.30 Uhr: Sadlek spielt in Leipzig vor

Am vergangenen Mittwoch hat Nordost-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig das Training aufgenommen. Unter der Regie von Ex-MSV-Coach Torsten Ziegner war auch ein weiteres Zebras mit dabei. Youngster Gabriel Sadlek ist derzeit als Testspieler bei den Sachsen dabei und kam im ersten Testspiel gegen die Droyßiger SG auch zum Einsatz. Beim 14:0-Kantersieg der Lokisten stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Feld und steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 bei.