MSV-News KW 27: Stürmer wechselt zum Liga-Konkurrenten Kurz vor dem offiziellen Trainingsauftakt hat der MSV Duisburg den Abgang von Tim Heike bekanntgegeben. von Marcel Eichholz · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW27 kehren die Profis der Zebras zurück auf den Trainingsplatz. Zum Abschluss der Woche stehen zudem die ersten Testspiele bei Viktoria Buchholz und dem DSC Preußen an.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 30. Juni, 15 Uhr: Heike wechselt nach Verl Es war kein erfolgreiches Kapitel in der Karriere von Tim Heike. Beim MSV Duisburg kam er nie richtig in Schwung, nach einem Jahr verabschiedet er sich nun vorzeitig in Richtung Liga-Konkurrent SC Verl. "Wir wünschen dir Gesundheit, Erfolg und viele Tore – außer gegen uns natürlich. Hau‘ rein, Tim", schreibt der MSV zur Verabschiedung. In der abgelaufenen Saison konnte er zwei Vorlagen in der 3. Liga verbuchen, zudem einen Torerfolg im Niederrheinpokal. Die Rückrunde verbrachte er bereits als glückloser Stürmer auf der Tribüne. 29. Juni, 15.45 Uhr: Trio verlässt den Verein Die Kaderplanung beim MSV Duisburg schreitet weiter voran. Am Mittag verkündet der Spielverein drei weitre Abgänge. Keine Zukunft in Zebrastreifen gibt es für Thilo Töpken, Max Dittgen und Julius Paris. "Danke für eure Zeit in ZebraStreifen und die großartigen Momente beim Wahnsinn von der Wedau mit euch! Viel Erfolg und Gesundheit bei euren neuen Clubs", schreibt der MSV in seiner kurzen Mitteilung.

29. Juni, 13.30 Uhr: Sadlek spielt in Leipzig vor Am vergangenen Mittwoch hat Nordost-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig das Training aufgenommen. Unter der Regie von Ex-MSV-Coach Torsten Ziegner war auch ein weiteres Zebras mit dabei. Youngster Gabriel Sadlek ist derzeit als Testspieler bei den Sachsen dabei und kam im ersten Testspiel gegen die Droyßiger SG auch zum Einsatz. Beim 14:0-Kantersieg der Lokisten stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Feld und steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 bei. 29. Juni, 9 Uhr: So trainieren die Zebras Mit dem zweiten Tag der internen Testungen starten die Spieler des MSV Duisburg am Montag in die Trainingswoche. Zum ersten Mal den Fans präsentiert sich die Mannschaft am Dienstag. Um 15. 30 Uhr bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch zum Aufgalopp an der Westender Straße. Mit dabei sind dann auch die beiden Zugänge Max Besuschkow und Ramien Safi. Ebenfalls um 15.30 Uhr wird am Mittwoch mit dem Ball geübt. Die Trainingseinheit am Donnerstag steigt bereits um 11 Uhr, ehe am Abend das erste Testspiel bei Viktoria Buchholz (18.30 Uhr, FuPa-Liveticker ansteht). Auch am Freitag wird zunächst um 11 Uhr auf dem Rasen trainiert, ehe um 18 Uhr der Ball beim DSC Preußen rollt. Auch hier tickert FuPa live für euch. Der Samstag ist frei, am Sonntag setzt sich der Zebra-Tross dann in Richtung Holland in Bewegung. Bis zum 12. Juli bezieht der MSV sein Trainingslager-Quartier in Wageningen.