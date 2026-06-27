MSV-News KW 26: Traditionsduell im DFB-Pokal ausgelost Am Dienstag präsentiert sich der MSV Duisburg zum ersten Mal seinen Fans. von Marcel Eichholz · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW26 findet ein ehemaliger Cheftrainer der Zebras einen neuen Posten. Außerdem erfreuen sich die Dauerkarten weiter einer sehr großen Beliebtheit und es gibt Eintrittskarten für das Vorbereitungsspiel bei Preußen Duisburg.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 27. Juni, 14 Uhr: Frauen im Pokal gegen Gladbach Die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen ist ausgelost. In der Play-Off-Runde empfangen die Zebra-Frauen die Elf vom Niederrhein. Zeit und Ort der Partie gegen Borussia Mönchengladbach ist noch offen. Das Los gezogen hat übrigens Ex-Zebra Silke Rottenberg. 25. Juni, 19 Uhr: Zebras testen gegen Nijmegen Zwei Testspiele sind im Trainingslager der Zebras geplant, der erste Gegner steht nun fest. In Wageningen spielen die Duisburger am Mittwoch, den 8. Juli, gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Aufgrund von behördlichen Vorgaben findet die Partie einmal mehr ohne Zuschauer statt.

23. Juni, 15.05 Uhr: So steigt der Trainingsauftakt Das Ende der Sommerpause kommt mit großen Schritten näher. Bereits am Ende dieser Woche treffen die Spieler und das Trainerteam des MSV Duisburg auf der Trainingsanlage der Zebras aufeinander. Am Freitag und am Montag stehen zunächst Leistungsdiagnostiken an. Dienstag geht es dann raus auf den Platz. Um 15.30 Uhr stehen die Kicker zum ersten Mal in der neuen Spielzeit unter den Augen der interessierten Anhänger auf dem Platz. Im Anschluss beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. >>> Das ist der Vorbereitungsplan der Zebras. 23. Juni, 9.30 Uhr: Meuer wird ein Spatz Nach Leon Müller wechselt der zweite Aufstiegsheld der Zebras zum SSV Ulm. Auch Steffen Meuer will bei dem Absteiger in die Regionalliga Südwest neu durchstarten und hat einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SSV Ulm 1846 Fussball und darauf, Teil dieses Vereins zu sein. Gleichzeitig freue ich mich darauf, die Stadt, die Menschen und die Fans kennenzulernen. Gemeinsam werden wir alles dafür tun, unsere Ziele zu erreichen und das Maximum herauszuholen", sagt Meuer in einer Mitteilung des Vereins.