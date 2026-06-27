MSV-News KW 26: Traditionsduell im DFB-Pokal ausgelost

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW26 findet ein ehemaliger Cheftrainer der Zebras einen neuen Posten. Außerdem erfreuen sich die Dauerkarten weiter einer sehr großen Beliebtheit und es gibt Eintrittskarten für das Vorbereitungsspiel bei Preußen Duisburg.
Die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen ist ausgelost. In der Play-Off-Runde empfangen die Zebra-Frauen die Elf vom Niederrhein. Zeit und Ort der Partie gegen Borussia Mönchengladbach ist noch offen. Das Los gezogen hat übrigens Ex-Zebra Silke Rottenberg.
Zwei Testspiele sind im Trainingslager der Zebras geplant, der erste Gegner steht nun fest. In Wageningen spielen die Duisburger am Mittwoch, den 8. Juli, gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Aufgrund von behördlichen Vorgaben findet die Partie einmal mehr ohne Zuschauer statt.
Das Ende der Sommerpause kommt mit großen Schritten näher. Bereits am Ende dieser Woche treffen die Spieler und das Trainerteam des MSV Duisburg auf der Trainingsanlage der Zebras aufeinander. Am Freitag und am Montag stehen zunächst Leistungsdiagnostiken an. Dienstag geht es dann raus auf den Platz. Um 15.30 Uhr stehen die Kicker zum ersten Mal in der neuen Spielzeit unter den Augen der interessierten Anhänger auf dem Platz. Im Anschluss beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison.
Nach Leon Müller wechselt der zweite Aufstiegsheld der Zebras zum SSV Ulm. Auch Steffen Meuer will bei dem Absteiger in die Regionalliga Südwest neu durchstarten und hat einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SSV Ulm 1846 Fussball und darauf, Teil dieses Vereins zu sein. Gleichzeitig freue ich mich darauf, die Stadt, die Menschen und die Fans kennenzulernen. Gemeinsam werden wir alles dafür tun, unsere Ziele zu erreichen und das Maximum herauszuholen", sagt Meuer in einer Mitteilung des Vereins.
Yannik Scholl verlässt den MSV Duisburg. Der 18-Jährige gehörte zu den Leistungsträgern der vergangenen Saison in der U19 der Zebras. Nun will er seine ersten Schritte bei den Senioren machen. Gelingen soll ihm das beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein. Essens Sportlicher Leiter, Jürgen Lucas, freut sich darüber, das Yannik sich trotz vieler Angebote für den ETB entschieden hat. Besonders der Zug zum Tor, seine Beidfüßigkeit und die Stärken im Dribbling haben die Verantwortlichen am Uhlenkrug überzeugt.
Ex-MSV-Coach Torsten Ziegner hat einen neuen Job. Er übernimmt die Nachfolge von Jochen Seitz beim 1. FC Lok Leipzig. Der ambitionierte Regionalligist war erst jüngst zum zweiten Mal in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga gescheitert. Ziegner sei der "erfahrene Fachmann", der in das gesuchte Anforderungsprofil der Verantwortlichen gepasst hat, "für die Aufgabe beim 1. FC Lok brennt und der die Entwicklung unserer Mannschaft weiter vorantreiben wird." Seit September 2023 hat Ziegner keine Mannschaft mehr betreut.
Stolze 125 Jahre wird der Duisburger Sportclub Preußen in diesem Jahr alt und ist damit genau ein Jahr älter als der Meidericher Spielverein. Zur Geburtstagsparty kommt der Drittligist zum Testspiel an die Futterstraße. Gekickt wird am 3. Juli um 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für acht Euro, an der Tageskasse werden zehn Euro fällig. "Ein historischer Geburtstag verdient eine ganz besondere Kulisse! Anlässlich unseres 125-jährigen Bestehens freuen wir uns riesig auf ein echtes Duisburger Traditionsduell. Der Duisburger Sportclub Preußen von 1901 e. V. empfängt den MSV Duisburg zu einem geschichtsträchtigen Match auf unserer heimischen Anlage", schreibt Preußen in den Vereinsmedien.
Dauerkarten für die Spiele in der Saison 2026/27 sind bei den Fans des MSV Duisburg weiter heiß begehrt. Zu Wochenbeginn knackte der Verein die Marke von 6.000 verkauften Saisonabos. Am Montag waren 6.102 Dauerkarten über die Ladentheke gewandert, womit nun fast so viele Dauerkarten verkauft wurden, wie vor Saisonbeginn der abgeschlossenen Spielzeit. Bis zum Ligastart sind es derweil noch mehr als sieben Wochen hin.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: