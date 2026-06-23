MSV-News KW 26: SSV Ulm holt zweiten Duisburger Aufstiegshelden Nach Leon Müller schließt sich auch Steffen Meuer dem SSV Ulm in der Regionalliga an. von Marcel Eichholz · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW26 findet ein ehemaliger Cheftrainer der Zebras einen neuen Posten. Außerdem erfreuen sich die Dauerkarten weiter einer sehr großen Beliebtheit und es gibt Eintrittskarten für das Vorbereitungsspiel bei Preußen Duisburg.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 23. Juni, 9.30 Uhr: Meuer wird ein Spatz Nach Leon Müller wechselt der zweite Aufstiegsheld der Zebras zum SSV Ulm. Auch Steffen Meuer will bei dem Absteiger in die Regionalliga Südwest neu durchstarten und hat einen Kontrakt bis 2028 unterschrieben. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SSV Ulm 1846 Fussball und darauf, Teil dieses Vereins zu sein. Gleichzeitig freue ich mich darauf, die Stadt, die Menschen und die Fans kennenzulernen. Gemeinsam werden wir alles dafür tun, unsere Ziele zu erreichen und das Maximum herauszuholen", sagt Meuer in einer Mitteilung des Vereins. 19. Juni, 11.15 Uhr: Yannik Scholl wechselt zum ETB Yannik Scholl verlässt den MSV Duisburg. Der 18-Jährige gehörte zu den Leistungsträgern der vergangenen Saison in der U19 der Zebras. Nun will er seine ersten Schritte bei den Senioren machen. Gelingen soll ihm das beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein. Essens Sportlicher Leiter, Jürgen Lucas, freut sich darüber, das Yannik sich trotz vieler Angebote für den ETB entschieden hat. Besonders der Zug zum Tor, seine Beidfüßigkeit und die Stärken im Dribbling haben die Verantwortlichen am Uhlenkrug überzeugt.

17. Juni, 17.15 Uhr: Ziegner übernimmt Lok Leipzig Ex-MSV-Coach Torsten Ziegner hat einen neuen Job. Er übernimmt die Nachfolge von Jochen Seitz beim 1. FC Lok Leipzig. Der ambitionierte Regionalligist war erst jüngst zum zweiten Mal in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga gescheitert. Ziegner sei der "erfahrene Fachmann", der in das gesuchte Anforderungsprofil der Verantwortlichen gepasst hat, "für die Aufgabe beim 1. FC Lok brennt und der die Entwicklung unserer Mannschaft weiter vorantreiben wird." Seit September 2023 hat Ziegner keine Mannschaft mehr betreut. 16. Juni, 14 Uhr: So gibt es Karten für Preußen Stolze 125 Jahre wird der Duisburger Sportclub Preußen in diesem Jahr alt und ist damit genau ein Jahr älter als der Meidericher Spielverein. Zur Geburtstagsparty kommt der Drittligist zum Testspiel an die Futterstraße. Gekickt wird am 3. Juli um 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für acht Euro, an der Tageskasse werden zehn Euro fällig. "Ein historischer Geburtstag verdient eine ganz besondere Kulisse! Anlässlich unseres 125-jährigen Bestehens freuen wir uns riesig auf ein echtes Duisburger Traditionsduell. Der Duisburger Sportclub Preußen von 1901 e. V. empfängt den MSV Duisburg zu einem geschichtsträchtigen Match auf unserer heimischen Anlage", schreibt Preußen in den Vereinsmedien.