MSV-News KW 23: U16 auf Meisterkurs, Mitglieder-Schallmauer geknackt

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW23 feiern die Zebras ihr 12.000. Mitglied. Außerdem blicken die Frauen auf eine sehr erfolgreiche Woche zurück, die U16 steht vor der Meisterschaft in der Regionalliga West.
Aktuell ist der Online-ZebraShop des MSV Duisburg nicht zu erreichen. Der Verein teilt dazu mit: "Liebe MSV-Fans, aufgrund einer technischen Störung lassen sich derzeit keine Bestellungen über den Online-ZebraShop bearbeiten und versenden. Wie schnell der Fehler behoben wird, das lässt sich aktuell nicht verlässlich sagen. Wir bitten um eure Nachsicht und Geduld."
Die MSV-Familie wächst immer weiter. Am Montag verkündete der Spielverein, dass mit Melanie Koc das 12.000. Mitglied gewonnen werden konnte. Im Stadion erhielt sie persönlich ihr Willkommenspräsent aus den Händen von Christian Stiefelhagen, dem Vorstandsvorsitzenden des e.V..
Mit einem 2:2-Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf hat die U16 des MSV Duisburg den ersten Tabellenplatz im Junioren-Nachwuchs-Cup verteidigt. Nach einem 0:2-Rückstand kamen die Zebras in der Schlussphase zurück und sicherten sich einen Zähler. "Natürlich freuen wir uns am Ende sehr über diesen gewonnenen Punkt in Düsseldorf. Die beiden späten Tore sprechen ganz klar für den Charakter der Mannschaft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir kein gutes Auswärtsspiel gemacht haben", sagte Trainer Fabian Springob im Nachgang in den Vereinsmedien. Drei Spieltage sind noch zu gehen. Die Duisburger haben die Meisterschaft in der eigenen Hand, Verfolger Borussia Mönchengladbach ist aber nur einen Punkt hinter den Zebras. Am Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln weiter
Auch das vorletzte Spiel in der Niederrheinliga haben die MSV-Frauen für sich entschieden. Beim SV Walbeck gab es einen knappen 1:0-Sieg. Die Duisburgerinnen ließen ihre Fans lange Zeit warten, ehe Zara Rickes in der Nachspielzeit den einzigen Treffer des Tages erzielte. Nach dem Gewinn des Niederrheinpokals endete die Woche so mit einem weiteren Erfolg. Am kommenden Wochenende empfangen die Zebras die U23 der SGS Essen. In der kommenden Spielzeit geht es dann in der Regionalliga West weiter.
Für die MSV-Amateure gab es am vorletzten Spieltag in der Kreisliga C ein 1:1-Unentschieden im Spitzenspiel gegen Grün-Weiß Roland Meiderich. Die Gäste gingen zunächst durch Justin Dufke in Führung (66.), ehe Tom Schenk kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich für die Zebras erzielte. In der Tabelle belegen die Zebras weiter den sechsten Rang. Im Saisonfinale geht es zu TuS Union Mülheim II.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: