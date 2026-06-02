MSV-News KW 23: U16 auf Meisterkurs, Mitglieder-Schallmauer geknackt Aktuell legt eine Störung den Online-ZebraShop lahm. Außerdem freut sich der MSV Duisburg über sein 12.000. Mitglied. von Marcel Eichholz · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW23 feiern die Zebras ihr 12.000. Mitglied. Außerdem blicken die Frauen auf eine sehr erfolgreiche Woche zurück, die U16 steht vor der Meisterschaft in der Regionalliga West.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 2. Juni, 10.45 Uhr: Störung beim Online-Shop Aktuell ist der Online-ZebraShop des MSV Duisburg nicht zu erreichen. Der Verein teilt dazu mit: "Liebe MSV-Fans, aufgrund einer technischen Störung lassen sich derzeit keine Bestellungen über den Online-ZebraShop bearbeiten und versenden. Wie schnell der Fehler behoben wird, das lässt sich aktuell nicht verlässlich sagen. Wir bitten um eure Nachsicht und Geduld." 1. Juni, 22 Uhr: Mitgliederzahlen knacken 12.000er Marke Die MSV-Familie wächst immer weiter. Am Montag verkündete der Spielverein, dass mit Melanie Koc das 12.000. Mitglied gewonnen werden konnte. Im Stadion erhielt sie persönlich ihr Willkommenspräsent aus den Händen von Christian Stiefelhagen, dem Vorstandsvorsitzenden des e.V..

Mit einem 2:2-Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf hat die U16 des MSV Duisburg den ersten Tabellenplatz im Junioren-Nachwuchs-Cup verteidigt. Nach einem 0:2-Rückstand kamen die Zebras in der Schlussphase zurück und sicherten sich einen Zähler. "Natürlich freuen wir uns am Ende sehr über diesen gewonnenen Punkt in Düsseldorf. Die beiden späten Tore sprechen ganz klar für den Charakter der Mannschaft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir kein gutes Auswärtsspiel gemacht haben", sagte Trainer Fabian Springob im Nachgang in den Vereinsmedien. Drei Spieltage sind noch zu gehen. Die Duisburger haben die Meisterschaft in der eigenen Hand, Verfolger Borussia Mönchengladbach ist aber nur einen Punkt hinter den Zebras. Am Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln weiter 1. Juni, 10 Uhr: Nächster Sieg für MSV-Frauen

Auch das vorletzte Spiel in der Niederrheinliga haben die MSV-Frauen für sich entschieden. Beim SV Walbeck gab es einen knappen 1:0-Sieg. Die Duisburgerinnen ließen ihre Fans lange Zeit warten, ehe Zara Rickes in der Nachspielzeit den einzigen Treffer des Tages erzielte. Nach dem Gewinn des Niederrheinpokals endete die Woche so mit einem weiteren Erfolg. Am kommenden Wochenende empfangen die Zebras die U23 der SGS Essen. In der kommenden Spielzeit geht es dann in der Regionalliga West weiter. 1. Juni, 8 Uhr: Amateure punkten im Topspiel