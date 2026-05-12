MSV-News KW 20: Duisburg trainiert nur noch öffentlich

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW20 gibt es im Zebrastall einen Aufstieg zu feiern. Die Frauen sind souverän Meister in der Niederrheinliga geworden. Auch die Amateure können auf ein siegreiches Wochenende zurückblicken. Für die Profis geht es am letzten Spieltag in der 3. Liga um den Aufstieg. Gegen Viktoria Köln muss ein Sieg her.

Es war eine beeindruckende Saison, die die Frauen des MSV Duisburg gespielt haben. Nun haben sie vorzeitig den Aufstieg in die Regionalliga West eingetütet und damit im ersten Jahr nach dem Neustart gleich das erste Zwischenziel erreicht. Durch den 1:0-Erfolg beim TSV Urdenbach steht der Aufstieg drei Spieltage vor dem Ende der Saison fest, Verfolger Rhenania Bottrop kann den Rückstand nicht mehr aufholen. In bislang 21 Begegnungen in der Niederrheinliga gingen die Zebra-Frauen 20 Mal als Sieger vom Feld, nur ein einziges Mal mussten sie sich geschlagen geben. 66 erzielte und nur sieben Kassierte Tore sprechen auf der Statistik-Seite eine eindeutige Sprache.

Der Trainingsplan der Zebras hat sich noch einmal verändert. Die zunächst als nicht-öffentlich geplante Einheit am Donnerstag findet nun doch mit Zuschauern statt. Damit können interessierte Fans an jedem Tag an der Westender Straße vorbeischauen und beobachten, wie sich das Team auf den Showdown am letzten Spieltag vorbereitet. Mit dem Ball geübt wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils um 11 Uhr, das Abschlusstraining am Freitag steigt um 14 Uhr.

Ein Doppelpack von Jan Niklas Kempf sicherte den MSV-Amateuren drei Punkte gegen Blau-Weiß Neuenkamp. In der Schlussphase der ersten Hälfte ließ Kempf die Zuschauer zum ersten Mal jubeln (36.), doch die Gäste schlugen unmittelbar darauf zurück. Hanson Acheampong Iddrisu glich nur drei Zeigerumdrehungen später aus. Auch im zweiten Durchgang stand vor allem die Schlussphase im Fokus. Zunächst gab es die Ampelkarte für Adriano Lenz, wodurch Neuenkamp nur noch mit zehn Spielern auf dem Feld stand. Kempf nutzte das wenig später und erzielte den 2:1-Endstand (81.). In der Nachspielzeit gab es dann noch glatt Rot für BWN-Kicker Juanito Vincenzo Mettbach. Bei noch zwei ausstehenden Partien belegen die Zebras mit 47 Punkten den fünften Tabellenplatz. Weiter geht es erst am 31. Mai, dann gastiert Grün-Weiß Roland Meiderich im Stadtteilduell an der Westender Straße.

11. Mai, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Es geht in den Endspurt in der 3. Liga. Nur noch ein Spiel steht für den MSV Duisburg im Terminkalender, in dem entscheidet sich auch, ob es im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga oder der 3. Liga weitergeht. Auch der Gang in die Relegation ist noch eine Option. Um auf den Opponent am Samstag, Viktoria Köln, perfekt vorbereitet zu sein, bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch nach zwei freien Tagen am Dienstag zum ersten Training in dieser Woche. Pünktlich um 11 Uhr stehen seine Mannen dann auf dem Trainingsplatz, wie auch am Mittwoch. Die Einheit am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt. Das Abschlusstraining am Freitag beginnt um 14 Uhr.

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