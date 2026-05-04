MSV-News KW 19: So kommt man noch an Tickets gegen Aue

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Für die anstehende Partie beim FC Erzgebirge Aue gibt es noch einen Restbestand an Tickets. Außerdem ist die Uhrzeit fürs Niederrheinpokalfinale bekannt gegeben worden.
Die A-Junioren der Zebras haben am Wochenende ein Testspiel gegen den Bonner SC mit 1:2 verloren. Für die U17 stand der übliche DFB-Nachwuchsliga-Alltag an: Gegen den FC Hennef 05 sprang ein 5:1-Erfolg heraus. Auch die U14 konnte im Junioren-Nachwuchscup ein 3:1 gegen den VfL Bochum erkämpfen.
Eines der wichtigsten Auswärtsspiele der Saison findet am kommenden Freitag (8. Mai, 19 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue statt. Gästetickets sind weiterhin in ZebraShops und online erhältlich – aktuell soll es noch etwa 450 Tickets geben. Außerdem ist auch noch über den Online-Ticketshop der Veilchen ein Restbestand zu kriegen.
Die 21 Landespokalendspiele am Finaltag der Amateure wurden zeitgenau terminiert. Darunter fällt natürlich auch das Finale am Niederrhein zwischen dem MSV und dem SC St. Tönis. Dort soll am 23. Mai, um 15.30 Uhr der Ball rollen. Der Ausweichtermin bleibt der 28. Mai, 18.30 Uhr.
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