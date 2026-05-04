MSV-News KW 18: Uhrzeit für Niederrheinpokalfinale ist bekannt Ab Mittwoch sind die Tickets für das Niederrheinpokalfinale im Ticketshop des MSV erhältlich. Dazu ist nun auch die genaue Uhrzeit bekannt. von Linus Bien · Heute, 12:47 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW18 steht der Ticketvorverkauf für das Niederrheinpokalfinale gegen den SC St. Tönis im Fokus. Außerdem steht ein Alternativtermin für den Falle eines Relegation-Einzugs des MSV.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 4. April, 12 Uhr: Uhrzeit für Niederrheinpokalfinale steht Die 21 Landespokalendspiele am Finaltag der Amateure wurden zeitgenau terminiert. Darunter fällt natürlich auch das Finale am Niederrhein zwischen dem MSV und dem SC St. Tönis. Dort soll am 23. Mai, um 15.30 Uhr der Ball rollen. Der Ausweichtermin bleibt der 28. Mai, 18.30 Uhr. 28. April, 10 Uhr: Pokalfinal-Tickets ab Mittwoch im Vorverkauf Die Tickets für das Niederrheinpokal-Finale gegen den SC St. Tönis im heimischen Wedaustadion, gehen am Mittwoch, den 29. April um 10 Uhr in den Vorverkauf. Dabei sollen die gewohnten Ticketpreise des MSV bestand haben, aber aufgrund dessen, dass die Partie ein sogenanntes „Verbandsspiel“ ist, fallen Ermäßigungsstufen E2 und E3 weg.

Darüber hinaus steht endlich der Alternativtermin fest, sollte der MSV in die Relegation um die 2. Bundesliga kommen. (Hier mehr dazu!) 27. April: NLZ-Trainer der Zebras stehen fest Alle Fragen um die Trainerposition im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg sind geklärt! Das sind die Trainerteams der einzelnen Mannschaften: