MSV-News KW 18: Ticket-Vorverkauf für Pokalfinale startet am Mittwoch Ab Mittwoch sind die Tickets für das Niederrheinpokalfinale im Ticketshop des MSV erhältlich. von Linus Bien · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW18 steht der Ticketvorverkauf für das Niederrheinpokalfinale gegen den SC St. Tönis im Fokus. Außerdem steht ein Alternativtermin für den Falle eines Relegation-Einzugs des MSV.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 28. April, 10 Uhr: Pokalfinal-Tickets ab Mittwoch im Vorverkauf Die Tickets für das Niederrheinpokal-Finale gegen den SC St. Tönis im heimischen Wedaustadion, gehen am Mittwoch, den 29. April um 10 Uhr in den Vorverkauf. Dabei sollen die gewohnten Ticketpreise des MSV bestand haben, aber aufgrund dessen, dass die Partie ein sogenanntes „Verbandsspiel“ ist, fallen Ermäßigungsstufen E2 und E3 weg. Darüber hinaus steht endlich der Alternativtermin fest, sollte der MSV in die Relegation um die 2. Bundesliga kommen. (Hier mehr dazu!)

27. April: NLZ-Trainer der Zebras stehen fest Alle Fragen um die Trainerposition im Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg sind geklärt! Das sind die Trainerteams der einzelnen Mannschaften: U19: Florian Schnorrenberg übernimmt ab Sommer die Position von Marcus Jahn. Seine Assistenten heißen Max Kaufmann und Constantin Redeker.

U17: Marc Auf dem Kamp bleibt Cheftrainer. Ejdar Dagdevir und Nicolas Strömann werden ihn dabei unterstützen.

U16: U13-Trainerteam übernimmt die Aufgaben von Fabian Springob. Evren Adiyaman, Darko Markovic und Haluk Türkeri werden die Geschicke leiten.

U15: Julian May übernimmt die Aufgaben von Max Kroll. David Reimer und Jarno Gier assistieren.

U14: Marco Wellmann kehrt zurück zum MSV und ersetzt Philipp Rüberg. Seine Co-Traienr heißen Daniel Teigelkamp und Christian Schmitz.

U13: Jan Willkomm und Mert Aylin rücken aus der U12 auf.

U12: Während Simon Debold und Filip Dörge dafür die U12 übernehmen.

U11: Auf Mohammed Ouariachs Team folgen Jascha Schlee und Christian Toszkowski.

U10: Nachdem Sascha Sesko bereits im April zum Cheftrainer wurde, ist Hakan Karadeniz neu ins Team aufgerückt.