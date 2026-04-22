MSV-News KW 17: DB setzt Entlastungszüge nach Aachen ein

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW17 ist der Fokus ganz auf dem anstehenden West-Schlager am Freitagabend (19 Uhr, FuPa-Liveticker) bei Alemannia Aachen. Außerdem blicken wir auf die Siege der Frauen sowie der Amateure.

Am vorletzten Spieltag der Saison geht es für den MSV Duisburg tief in den Osten der Republik. Exakt 512 Kilometer trennen das Duisburger Wedaustadion und das Erzgebirgsstadion des FC Erzgebirge Aue. Die Ansetzung am Freitagabend (19 Uhr, FuPa-Liveticker) ist natürlich ein Schlag ins Gesicht der mitreisenden Fans, dennoch dürften sich eine große Anzahl auf den Weg machen. Immerhin könnte es für die Zebras um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gehen. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Online-Vorverkauf . 1.600 Stehplatzkarten bieten die Gastgeber zum Preis von 16 Euro (12 Euro ermäßigt an).

Rund 6.000 Fans werden den MSV Duisburg am Freitagabend zum Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen begleiten und den Wahnsinn von der Wedau damit ins Dreiländereck tragen. Während viele Anhänger mit dem Auto oder dem Bus anreisen, steht auch die Zug-Option im Raum. Die Deutsche Bahn setzt daher zwei Entlastungszüge ein. Entlaster 1 startet um 14.29 Uhr ab Duisburg Hbf und erreicht Aachen Hbf um 16.04 Uhr, Entlaster 2 fährt eine Stunde später. Dir Rückfahrten sind für 21.50 Uhr und 22.27 Uhr vorgesehen, die Ankunft in Duisburg entsprechend für 23.08 Uhr und 23.30 Uhr.

Die Frauen des MSV Duisburg haben zurück in die Spur gefunden. Nachdem es am vergangenen Spieltag die erste Niederlage der Saison gab, setzten sich die Zebras am Sonntag mit 2:0 gegen den SV Rosellen durch. Barakissa Coulibaly (49.) und Hanna Hamdi (87.) trafen für die Gastgeberinnen. In der Niederrheinliga führen die Duisburgerinnen weiter die Tabelle an, haben bei einem Spiel weniger fünf Punkte Vorsprung und könnten schon bald den Aufstieg eintüten.

Einen Kantersieg gab es für die MSV-Amateure in der Kreisliga C. Gegen Viktoria Beeck stand nach 90 Minuten der 9:1-Erfolg fest, wodurch die Zebras in der Tabelle auf den sechsten Platz kletterten. Mit drei Treffern war Jan Niklas Kempf der erfolgreichste Torschütze der Partie, Jan Schmitz schnürte einen Doppelpack. Je einmal jubelten Benedikt Steffen, Eliah Immel, Moritz Haagen und Tom Schenk. Am kommenden Wochenende geht es gegen die vierte Mannschaft von Viktoria Buchholz.

20. April, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Den dritten Sieg in Serie gab es am Samstag beim 3:1 über die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim. Nach einer Regenerationseinheit am Sonntag und einem freien Montag, bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Mannschaft am Dienstag zum Aufgalopp, um in die Woche des West-Schlagers gegen Alemannia Aachen zu starten (Freitag, 19 Uhr, FuPa-Liveticker). Trainiert wird am Dienstag und Mittwoch jeweils um 11 Uhr, am Donnerstag wird um 14 Uhr mit dem Ball geübt.

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