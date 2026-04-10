MSV-News KW 15: Infos zum Ticketerwerb für das Aachen-Spiel 5600 Gästetickets sollen für das Auswärtsspiel gegen Alemannia Aachen über die Theke gehen. von Marcel Eichholz · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW15 geht's um den Vorverkauf für die begehrten Tickets beim Auswärtsspiel gegen Alemannia Aachen.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 9./10. April: Erhöhtes Kontingent für Auswärtsspiel am Tivoli Beim Freitagabendspiel gegen Alemannia Aachen (29. April, 19 Uhr) werden auch reichlich Zebra-Fans auf den Tribünen vertreten sein. Statt ursprünglich knapp 3000 Plätzen, stellen die Kaiserstädter nämlich 5600 Gästetickets zur Verfügung - darunter auch einige Sitzplätze. Neben den Tickets, die von der MSV-Fanbetreuung für den originären Gästebereich verteilt werden - laut Vereinswebsite handelt es sich hier um rund 60 % - können weitere Eintrittskarten zwischen Freitag, 10. April um 10 Uhr und Dienstag, 14. April um 19 Uhr von bereits registrierten Mitgliedern über den Zebrashop erworben werden. Die zusätzlichen Sitzplatzkarten sind ab Montag, 13. April um 19.02 im Online-Shop zu erwerben

2. April, 20.45 Uhr: DB setzt Entlastungszug ein Am Samstag steht das Derby zwischen den Zebras und Rot-Weiss Essen an. Insgesamt werden 2.500 Zuschauer aus Duisburg nach Essen reisen. Ein Großteil von ihnen wird den Weg mit dem Zug antreten. Dafür hat die Deutsche Bahn einen Entlastungszug bereitgestellt, der insgesamt für 1.000 Personen ausgelegt ist. Ab dem Essener Hauptbahnhof gibt es einen Bus-Shuttle zum Stadion, nach dem Spiel geht es auf dem selben Weg retour. Hinfahrt:

Duisburg HBF Bereitstellung 14:02 Uhr Gl.12 Abfahrt: 14:12 Uhr Gl.12

Ankunft: Essen HBF Gl.14 Ankunft 14:30 Uhr







Essen HBF Bereitstellung 18:54 Uhr Gl.2 Abfahrt 19:05 Uhr Gl.2

Ankunft: Duisburg HBF Gl. 1 Ankunft 19:18 Uhr 1. April, 13.15 Uhr: DFB setzt Spieltage an Rückfahrt:Essen HBF Bereitstellung 18:54 Uhr Gl.2 Abfahrt 19:05 Uhr Gl.2Ankunft: Duisburg HBF Gl. 1 Ankunft 19:18 Uhr Nun sind auch die letzten noch offenen Spieltage in der 3. Liga für den MSV Duisburg zeitgenau terminiert worden. Das West-Duell bei Alemannia Aachen steigt unter Flutlicht am Freitagabend auf dem Tivoli, das Topspiel gegen Energie Cottbus findet am Sonntag statt. Die Termine in der Übersicht: 35. Spieltag, FR, 24. April, 19 Uhr - Alemannia Aachen (A)

36. Spieltag, SO, 3. Mai, 13.30 Uhr - FC Energie Cottbus (H)

37. Spieltag, FR, 8. Mai, 19 Uhr - FC Erzgebirge Aue (A)

38. Spieltag, SA, 16. Mai, 13.30 Uhr - Viktoria Köln (H) 1. April, 9.45 Uhr: Egerer fällt lange aus Es ist ein weiterer bitterer Moment in dieser Saison für Florian Egerer. Nachdem der Stammspieler und Staubsauger vor der Abwehr in dieser Spielzeit seinen Stammplatz verloren hat und in der Liga nur auf 45 Minuten Spielzeit kommt, hat er sich nun auch noch schwerwiegend verletzt. Kurz vor dem Ende der Verlängerung wurde er im Pokalhalbfinale beim 1. FC Bocholt eingewechselt und verletzte sich dann ohne Fremdeinwirkung. Auf Krücken und mit einem Eisbeutel am Fuß humpelte er anschließend vom Feld. Nun hat der Verein die Diagnose mitgeteilt. Eine "schwerwiegende Verletzung der Achillessehne" wird bei ihm zu einem langfristigen Ausfall führen. 30. März, 10 Uhr: Frauen auch im Pokal makellos So., 29.03.2026, 15:30 Uhr Rhenania Bottrop Rhe. Bottrop MSV Duisburg MSV Duisburg 0 1 Abpfiff Die MSV-Frauen setzen ihren Siegeszug auch im Niederrheinpokal fort. Nachdem sie bereits in der Niederrheinliga kein Spiel verloren haben, gab es am Sonntag auch im Pokalwettbewerb einen Erfolg. Bei Rhenania Bottrop setzten sich die Zebras durch einen Treffer von Edina Habibovic in der zwölften Minute zwar denkbar knapp, aber dennoch verdient durch, und zogen in das Finale ein. Im Endspiel am 25. Mai treffen die Duisburgerinnen auf den TSV Solingen. 30. März, 9 Uhr: Amateure schlagen MTV Union