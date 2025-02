MSV-News in KW9: Tickets für Pokal-Halbfinale erhältlich

Ab Mittwoch können im Ticket-Shop des MSV Duisburg noch rund 800 Tickets für das Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück erworben werden. Am 7. März gastieren die Zebras zum ersten Mal überhaupt beim Klub aus Ostwestfalen.

24. Februar, 10.15 Uhr: B-Junioren erobern die Alm

Die B-Junioren des MSV Duisburg sind mit einem Sieg in der Liga B, Gruppe C, der U17-Nachwuchsliga des Deutschen Fußballbundes gestartet. Die Jung-Zebras gewannen bei Arminia Bielefeld mit 4:1 und eroberten damit den zweiten Tabellenplatz hinter dem VfL Osnabrück, der aber schon zwei Einsätze auf dem Konto hat. Für Duisburg trafen Adrian Gorczycki (58.), Ali-Can Ibis (82.), Hannes Krasenbrink (85.) und Jason Schneider (90.+5).

24. Februar, 9 Uhr: Amateure starten mit Klatsche

Die MSV-Amateure sind mit einer deutlichen Niederlage in das Pflichtspieljahr 2025 gestartet. In der Kreisliga C, Gruppe 2, setzte es bei der Reserve der Spvgg Meiderich 06/95 eine klare 0:4-Pleite. Nachdem auf beiden Seiten lange Zeit die Null stand, gelang Hüseyin Cekic in der 68. Minute der Brustlöser für die Hausherren. Neel Kai Büsken (74.), Andre Kopka (90.) und Raphael Sener (90.+2) machten die 06/95-Erfolg komplett.

24. Februar, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem Sieg im Derby bei der U23 von Fortuna Düsseldorf am Sonntag steht am Montag Regeneration und einige leichte Übungen auf dem Programm. Dazu bittet Coach Dietmar Hirsch sein Team um 11 Uhr auf den Platz. Der Dienstag ist dann frei, ehe am Mittwoch um 10 Uhr und um 15 Uhr mit dem Ball trainiert wird. Am Donnerstag geht es um 11 Uhr auf den Platz, das Abschlusstraining vor dem Topspiel gegen Fortuna Köln am Samstag steigt am Freitagmittag um 14 Uhr.