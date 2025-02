MSV-News in KW7: Derby-Tickets im Vorverkauf

Am 23. Februar spielt der MSV Duisburg im Paul-Janes-Stadion gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Tickets für das Derby sind ab sofort erhältlich. Nachdem die Fanclubs wie gewohnt ein Kontingent bekommen haben, sind am Mittwoch, dem 12. Februar, Eintrittskarten für alle MSV-Fans im ZebraShop erhältlich. Zutrittsberechtigungen gibt es für sechs Euro (Stehplatz) und elf Euro (Sitzplatz).

Die U19 des MSV Duisburg hat das Topspiel der U19-Nachwuchsliga gegen den VfL Osnabrück mit einem 1:1-Unentschieden beendet. Die stark ersatzgeschwächte Meidericher Truppe hatte sogar die Chance, als Sieger vom Platz zu gehen, doch zu viele gute Gelegenheiten blieben ungenutzt. Zunächst trafen aber die Gastgeber aus Niedersachsen: Joschka Kroll erzielte nach 26 Minuten den Führungstreffer für den VfL, in der Folge übernahmen aber die Gäste die Kontrolle. Mehr als der Ausgleich durch Fynn Meurer nach 65 Zeigerumdrehungen war dann aber nicht mehr drin. In der Tabelle stehen der MSV und der VfL mit je vier Zählern punktgleich an der Spitze. Am Samstag empfängt der MSV um 11 Uhr den FC Hennef.

10. Februar, 11 Uhr: Konkurrent patzt ebenfalls

Nicht nur der MSV Duisburg hat es am Wochenende geschafft, einen Zwei-Tore-Vorsprung zu verspielen. Auch Verfolger Fortuna Köln hat im Derby gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln eine 3:1-Führung hergegeben und am Ende nur unentschieden gespielt. In der Tabelle belegen die Zebras weiter mit 46 Punkten den ersten Platz, es folgen Borussia Mönchengladbach II (43), Rot-Weiß Oberhausen (42), die Sportfreunde Lotte und die Kölner Fortuna mit je 39 Zählern. Lotte und Köln haben zudem noch jeweils ein Nachholspiel vor der Brust, sodass sie aus eigener Kraft den Abstand weiter verringern können.

10. Februar, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem 2:2 bei Eintracht Hohkeppel stand am Sonntag die Analyse und Fehleraufarbeitung an der Westender Straße an. Den Montag hat Cheftrainer Dietmar Hirsch der Mannschaft frei gegeben, die damit am Dienstag in die kurze Vorbereitung auf das anstehende Ligaspiel gegen die U21 des SC Paderborn am Freitagabend startet. Bislang stehen drei Trainingseinheiten fest: Am Dienstag wird um 11 und um 15 Uhr auf dem Platz gearbeitet, am Mittwoch bittet der Übungsleiter um 11 Uhr zum Training.