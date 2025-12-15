MSV-News in KW51: Fokus auf das Jahresfinale in Köln

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW51 geht es um den Endspurt im Kalenderjahr 2025. Die Profis müssen zum Jahresabschluss am 4. Advent zu Viktoria Köln, alle anderen Mannschaften der Zebras haben sich bereits in die Winterpause verabschiedet.

Gestern, 16:15 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg II TuS Union 09 Mülheim TuS Union 09 II 0 3 Abpfiff Nichts zu holen gab es am letzten Spieltag des Jahres für die MSV-Amateure. Vor heimischer Kulisse setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den Tabellendritten, TuS Union Mülheim II. Kurz vor der Pause brachte Abdul Rahman Rabie die Gäste in Front, wenige Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Justin Beß auf 2:0 (52.). Nur vier Zeigerumdrehungen später schnürte er den Doppelpack und markierte damit zugleich den 3:0-Endstand. Für die Zebras geht es nun in eine kurze Winterpause, denn planmäßig rollt in der Kreisliga C bereits am 25. Januar wieder der Ball. Dann treffen die Meidericher im Heimspiel auf die dritte Mannschaft des Duisburger FV 08.