MSV-News in KW51: DFB schickt satte Rechnung nach Duisburg

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW51 geht es um den Endspurt im Kalenderjahr 2025. Die Profis müssen zum Jahresabschluss am 4. Advent zu Viktoria Köln, alle anderen Mannschaften der Zebras haben sich bereits in die Winterpause verabschiedet.

Mehrfach sind die Fans des MSV Duisburg in den vergangenen Wochen mit strafbaren Aktionen aus Sicht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auffällig geworden, der nun eine dicke Rechnung an die Wedau geschickt hat. Insgesamt 20.900 Euro soll der MSV nach Frankfurt überweisen, 4.000 Euro davon können die Zebras für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Geahndet werden Becherwürfe im Auswärtsspiel gegen den TSV 1860 München, das Zünden von 32 pyrotechnischen Gegenständen im Derby gegen Rot-Weiss Essen sowie das Abbrennen von 14 bengalischen Fackeln während des Auswärtsspiels beim VfL Osnabrück.

Am Sonntag, den 18. Januar, geht es für den MSV in der 3. Liga wieder um Punkte. Auswärts treten die Zebras in Großaspach gegen die Reserve des VfB Stuttgart an. Tickets für die Partie sind ab sofort im Zebrashop erhältlich. Zunächst beträgt das Kontingent 800 Steh- und 512 Sitzplätze. Bei Bedarf können weitere 800 Stehplätze freigeschaltet werden. Zudem werden auch fünf Rollstuhlfahrerplätze angeboten. Der Stehplatz kostet 13 Euro (zehn Euro ermäßigt), Sitzplätze gibt es für 20 Euro (15 Euro ermäßigt).

17. Dezember, 20 Uhr: Dauerkarten-Verkauf läuft gut

Update beim Ticket-Ticker für die Rückrunden-Dauerkarte beim MSV Duisburg. Bis zum Abend haben sich schon mehr als 900 Fans mit einer Zugangsberechtigung für die Rückrunde versorgt.

17. Dezember, 18 Uhr: Entlastungszug nach Köln

So., 21.12.2025, 19:30 Uhr Viktoria Köln Viktoria Köln MSV Duisburg MSV Duisburg 19:30 live PUSH

Für das Auswärtsspiel am Sonntag bei Viktoria Köln (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker) setzt die Deutsche Bahn einen Entlastungszug ein. Los geht es ab Duisburg Hauptbahnhof um 16.19 Uhr von Gleich 2, die Ankunft in Köln-Deutz ist um 16.53 Uhr. Zurück geht es von Deutz um 22.18 Uhr, die geplante Ankunft in Duisburg ist um 22.58 Uhr.

15. Dezember, 9 Uhr: Niederlage für Amateure

Nichts zu holen gab es am letzten Spieltag des Jahres für die MSV-Amateure. Vor heimischer Kulisse setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den Tabellendritten, TuS Union Mülheim II. Kurz vor der Pause brachte Abdul Rahman Rabie die Gäste in Front, wenige Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Justin Beß auf 2:0 (52.). Nur vier Zeigerumdrehungen später schnürte er den Doppelpack und markierte damit zugleich den 3:0-Endstand. Für die Zebras geht es nun in eine kurze Winterpause, denn planmäßig rollt in der Kreisliga C bereits am 25. Januar wieder der Ball. Dann treffen die Meidericher im Heimspiel auf die dritte Mannschaft des Duisburger FV 08.

15. Dezember, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Noch ein letztes Pflichtspiel steht für den MSV Duisburg im Kalenderjahr 2025 an. Am Sonntagabend (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker) gastiert der Zebra-Tross bei Viktoria Köln. Um dort zu einem erfolgreichen Jahresabschluss zu kommen, wird in dieser Woche noch viermal trainiert. Nach einem freien Montag geht es am Dienstag um 13.30 Uhr auf den Trainingsplatz, Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball gearbeitet. Am Donnerstag dürfen die Kicker von Dietmar Hirsch noch einmal durchschnaufen, ehe am Freitag nicht-öffentlich trainiert wird. Die Abschlusseinheit am Samstag steigt um 14 Uhr. Hier sind Fans wieder herzlich willkommen.