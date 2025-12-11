MSV-News in KW50: Zebra-Invasion in Köln erwartet

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW50 blicken wir auf die perfekte Hinrunde der MSV-Frauen in der Niederrheinliga, eine bittere Niederlage der MSV-Amateure und hoffnungsfrohe Meidericher vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr.

Am vierten Advent gastiert der MSV Duisburg zum letzten Spiel des Jahres bei Viktoria Köln. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Ab sofort gibt es 800 Stehplatzkarten im ZebraShop (13 Euro, 11 Euro ermäßigt). Weitere Gästekarten, die es im Online-Shop der Viktoria geben soll, werden bereits als ausverkauft angezeigt. Die Wünsche der offiziellen Fanclubs der Zebras wurden bereits berücksichtigt und abgewickelt. Zudem haben sich zahlreiche MSV-Anhänger bereits mit Karten für die Haupttribüne eingedeckt, sodass beim Jahresfinale mit einer Zebra-Invasion in der Domstadt gerechnet werden kann. 10. Dezember, 18 Uhr: Trainingslager-Test gegen 96

Im Rahmen des Winter-Trainingslagers will der MSV zwei Testspiele bestreiten. Der erste Gegner steht nun fest. Am Freitag, 9 Januar, treffen die Zebras auf Hannover 96. Angestoßen wird die Partie um 12 Uhr, der genaue Ort für die mitreisenden Fans noch bekanntgegeben. 9. Dezember, 15 Uhr: Rückrunden-DK gefragt Der Run auf die Rückrunden-Dauerkarte des Meidericher Spielvereins geht weiter. Über 800 Fans der Duisburger haben sich bereits das begehrte Stück gesichert und können somit - inklusive des anstehenden Spiels gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) - elf Heimspiele zum Preis von neun zu verfolgen. 8. Dezember, 15 Uhr: U19 beendet Runde mit Niederlage Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr SV Elversberg Elversberg MSV Duisburg MSV Duisburg 2 0 Die U19 des MSV Duisburg hat das letzte Spiel der Hinrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einer 0:2-Niederlage bei Tabellenschlusslicht SV Elversberg beendet. Schon vor der Partie war klar, dass die Liga A nicht mehr zu erreichen ist. Somit geht es für den ältesten Nachwuchs der Duisburger im neuen Jahr in der Liga B weiter. 8. Dezember, 13 Uhr: Amateure unterliegen Spitzenreiter

Keine Punkte gab es für die MSV-Amateure bei ihrem Gastspiel bei Grün-Weiß Roland Meiderich. Am Ende hieß es 2:5 aus Sicht der Zebras, die mit einem Eigentor schon nach zwei Minuten den Gegner auf die Siegerstraße brachten. Ein Doppelpack von Benedikt Steffen sorgte zwischenzeitlich zwar für ein 2:3, doch in der Schlussphase schlugen die Hausherren noch zweimal zu. Der MSV bleibt in der Tabelle auf Rang sieben. 8. Dezember, 12 Uhr: Perfekte Halbserie