MSV-News in KW50: Einsame Klasse, einsamer Spitzenreiter

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW50 blicken wir auf die perfekte Hinrunde der MSV-Frauen in der Niederrheinliga, eine bittere Niederlage der MSV-Amateure und hoffnungsfrohe Meidericher vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr.

Sie spielen in dieser Saison in einer anderen Liga. Die Frauen des MSV Duisburg haben nach der perfekten Hinserie auch die Rückrunde mit einem Sieg begonnen. Im Derby bei Rot-Weiß Oberhausen gab es einen ungefährdeten 3:0-Erfolg, durch den die Duisburgerinnen weiter mit acht Punkten Vorsprung vor Rhenania Bottrop die Tabelle der Niederrheinliga anführen. An das spektakuläre 16:0 vom ersten Spieltag kam das Duell am Samstagnachmittag allerdings nicht heran. Yuiko Tabuchi stellte mit einem Doppelpack vor der Pause die Weichen auf Sieg (35./37.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Maja Hübinger mit einem Eigentor für die Entscheidung (67.). In der Liga geht es erst am 1. März weiter, dann gleich mit dem Spitzenspiel gegen Rhenania.

12. Dezember, 15 Uhr: Keeper Braune bleibt beim MSV

Gute Nachrichten aus dem Zebrastall: Torwart Max Braune hat seinen Vertrag beim MSV Duisburg verlängert. Bislang 50 Profi-Einsätze kann der 22-Jährige in der Regionalliga West sowie der 3. Liga nachweisen, weitere werden nun definitiv hinzukommen. Max ist mit seinen 22 Jahren in einer hervorragenden Entwicklung: mit der Verantwortung, die er bereit ist, zu übernehmen, aber auch in seiner fokussierten Art, mit Rückschlägen umzugehen. Ich freue mich, dass wir diesen Weg gemeinsam weiter gehen werden“, betont Coach Dietmar Hirsch. Braune sagt: "Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung, in Duisburg zu bleiben. Der MSV ist meine Heimat und ich fühle mich hier extrem wohl. Dass ich das Zebra-Trikot auch in Zukunft tragen darf, macht mich stolz. Gemeinsam sind wir auf einem guten Weg, den Spielverein wieder nach vorne zu bringen.“

12. Dezember, 9 Uhr: Verkehrschaos zu befürchten

Wenn sich am Samstag rund 20.000 Fans auf den Weg zum Wedaustadion machen, werden sie ein starkes Nervenkostüm brauchen. Nach dem Schwertransporter-Brad auf der A3 ist diese weiter zwischen dem Kreuz Oberhausen-West und Duisburg-Wedau in beiden Richtungen voll gesperrt. Aufgehoben werden soll die Sperrung am Samstagmittag, doch der genaue Zeitpunkt ist noch unklar. Mit ein wenig Glück passiert das deutlich vor Anpfiff, falls nicht, droht viel Stau auf den Umgehungsstrecken.

11. Dezember, 11 Uhr: Hinrunden-Finale in Köln

Am vierten Advent gastiert der MSV Duisburg zum letzten Spiel des Jahres bei Viktoria Köln. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Ab sofort gibt es 800 Stehplatzkarten im ZebraShop (13 Euro, 11 Euro ermäßigt). Weitere Gästekarten, die es im Online-Shop der Viktoria geben soll, werden bereits als ausverkauft angezeigt. Die Wünsche der offiziellen Fanclubs der Zebras wurden bereits berücksichtigt und abgewickelt. Zudem haben sich zahlreiche MSV-Anhänger bereits mit Karten für die Haupttribüne eingedeckt, sodass beim Jahresfinale mit einer Zebra-Invasion in der Domstadt gerechnet werden kann.

10. Dezember, 18 Uhr: Trainingslager-Test gegen 96

Im Rahmen des Winter-Trainingslagers will der MSV zwei Testspiele bestreiten. Der erste Gegner steht nun fest. Am Freitag, 9 Januar, treffen die Zebras auf Hannover 96. Angestoßen wird die Partie um 12 Uhr, der genaue Ort für die mitreisenden Fans noch bekanntgegeben.

9. Dezember, 15 Uhr: Rückrunden-DK gefragt

Der Run auf die Rückrunden-Dauerkarte des Meidericher Spielvereins geht weiter. Über 800 Fans der Duisburger haben sich bereits das begehrte Stück gesichert und können somit - inklusive des anstehenden Spiels gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) - elf Heimspiele zum Preis von neun zu verfolgen.

8. Dezember, 15 Uhr: U19 beendet Runde mit Niederlage

Die U19 des MSV Duisburg hat das letzte Spiel der Hinrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einer 0:2-Niederlage bei Tabellenschlusslicht SV Elversberg beendet. Schon vor der Partie war klar, dass die Liga A nicht mehr zu erreichen ist. Somit geht es für den ältesten Nachwuchs der Duisburger im neuen Jahr in der Liga B weiter.

8. Dezember, 13 Uhr: Amateure unterliegen Spitzenreiter