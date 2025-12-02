MSV-News in KW49: Reißender Absatz bei Rückrunden-Dauerkarte

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW49 geht es um die beeindruckende Siegesserie der MSV-Frauen, solide Finanzen, einen Kantersieg der MSV-Amateure und Vorfreude auf das Spitzenspiel bei Energie Cottbus am kommenden Samstag.

Seit Montagvormittag ist die Rückrunden-Dauerkarte der Zebras im Verkauf. Gleich zum Verkaufsstart bildeten sich lange Schlagen am ZebraShop. Am ersten Tag gingen letztlich 500 Dauerkarten über die Ladentheke. Wer sich noch vor dem anstehenden Duell gegen Erzgebirge Aue mit der Rückrunden-Dauerkarte eindeckt, kann dann elf Heimspiele zum Preis von neun sehen.

In elf Tagen sind die Kicker des MSV Duisburg zum letzten Mal in diesem Jahr in einem Heimspiel im Wedaustadion gefordert. Zu Gast ist dann der FC Erzgebirge Aue. Tickets für die Partie gibt es ab Mittwoch, 10 Uhr, im ZebraShop, online und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

1. Dezember, 13.30 Uhr: Lizenz gesichert

Gute Nachrichten aus Frankfurt erreichten den MSV Duisburg zu Wochenbeginn. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte den Zebras die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die aktuelle Saison. "Wir freuen uns über die positive Rückmeldung des DFB. Nach unserer Rückkehr in die 3. Liga ist dies ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur wirtschaftlichen Stabilisierung", erklärt MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in den Vereinsmedien.

1. Dezember, 12 Uhr: MSV-Adventskalender gestartet

Alljährlich bietet auch der MSV einen Adventskalender an. Hier haben Anhänger des Spielvereins bis zum 24. Dezember täglich die Chance auf tolle Gewinne. Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich ein Heimtrikot sowie ein 50-Euro-Gutschein für trinkgut. Teilnehmen könnt ihr hier.

1. Dezember, 10 Uhr: Kantersieg für MSV-Amateure

In Torlaune zeigten sich die MSV-Amateure in ihrem Heimspiel gegen den VfL Wedau II. Am Ende machten es die Zebras zweistellig und schlugen das Tabellenschlusslicht mit 11:0. Der MSV verbleibt auf dem siebten Rang. Eliah Immel erzielte bereits in der zweiten Minute den Führungstreffer, Philipp Ruprecht legte per Strafstoßtor das 2:0 nach (22.). Noch vor der Pause schraubten Kay Eller (27.), Elias Marnach (35.), Immel (40.) und Niclas Seidler (42.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel ging es nur in eine Richtung. Folgerichtig klingelte es noch fünf weitere Male im Kasten der VfL-Kicker. Benedikt Steffen (55./64./88.), Jan Kempf (57.) und Tom Schenk (71.) trugen sich als weitere Torschützen in den Spielberichtsbogen ein.

1. Dezember, 9 Uhr: Siegesserie der Frauen geht weiter