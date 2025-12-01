MSV-News in KW49: Lizenz bis zum Saisonende gesichert

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW49 geht es um die beeindruckende Siegesserie der MSV-Frauen, solide Finanzen, einen Kantersieg der MSV-Amateure und Vorfreude auf das Spitzenspiel bei Energie Cottbus am kommenden Samstag.
Gute Nachrichten aus Frankfurt erreichten den MSV Duisburg zu Wochenbeginn. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte den Zebras die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die aktuelle Saison. "Wir freuen uns über die positive Rückmeldung des DFB. Nach unserer Rückkehr in die 3. Liga ist dies ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur wirtschaftlichen Stabilisierung", erklärt MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in den Vereinsmedien.
Alljährlich bietet auch der MSV einen Adventskalender an. Hier haben Anhänger des Spielvereins bis zum 24. Dezember täglich die Chance auf tolle Gewinne. Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich ein Heimtrikot sowie ein 50-Euro-Gutschein für trinkgut. Teilnehmen könnt ihr hier.
In Torlaune zeigten sich die MSV-Amateure in ihrem Heimspiel gegen den VfL Wedau II. Am Ende machten es die Zebras zweistellig und schlugen das Tabellenschlusslicht mit 11:0. Der MSV verbleibt auf dem siebten Rang. Eliah Immel erzielte bereits in der zweiten Minute den Führungstreffer, Philipp Ruprecht legte per Strafstoßtor das 2:0 nach (22.). Noch vor der Pause schraubten Kay Eller (27.), Elias Marnach (35.), Immel (40.) und Niclas Seidler (42.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel ging es nur in eine Richtung. Folgerichtig klingelte es noch fünf weitere Male im Kasten der VfL-Kicker. Benedikt Steffen (55./64./88.), Jan Kempf (57.) und Tom Schenk (71.) trugen sich als weitere Torschützen in den Spielberichtsbogen ein.
Auch das zwölfte Spiel in der Niederrheinliga haben die MSV-Frauen für sich entschieden. Bei der dritten Mannschaft der SGS Essen ging es allerdings ziemlich eng zur Sache. Besonders die Nachspielzeit bot noch einmal richtig viel Spannung. In der Anfangsphase spielte sich vor allem Nina Martinek in den Fokus. Scheiterte sie zunächst noch an der Essener Defensive, war ihr dritter Abschluss schließlich zum 1:0 für die Zebras im Tor. Von der Grundlinie legte Yuiko Tabuchi auf Martinek zurück, die aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (26.). Auch nach dem Seitenwechsel war es eine umkämpfte Partie. Hanna Hamdi scheiterte freistehend an Essens Keeperin. Als sich alle schon zum Jubeln bereitmachten, schlugen die Gastgeberinnen zu. Anna Sina Hüwels nutzte ein Missverständnis der MSV-Hintermannschaft und glich in der fünften Minute der Nachspielzeit aus. Die Gäste schlugen jedoch postwendend zurück und konnten durch Zara Rickes keine 60 Sekunden später den Siegtreffer feiern. Mittlerweile auf acht Punkte hat sich der Vorsprung der Duisburgerinnen in der Tabelle summiert.
Mit dem Sieg gegen Alemannia Aachen im Rücken heißt es für die Kicker des MSV Duisburg zum Wochenbeginn erst einmal ausruhen. Der Montag ist trainingsfrei, erst am Dienstag bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch um 11 Uhr zum Aufgalopp auf dem Trainingsplatz. Zur selben Uhrzeit wird am Mittwoch mit dem Ball geübt, ehe die Einheit am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne geht. Das Abschlusstraining am Freitag steigt bereits um 9 Uhr, danach macht sich der Zebra-Tross auf den Weg gen Osten, wo am Samstag das Spitzenspiel bei Energie Cottbus steigt (14 Uhr, FuPa-Liveticker).