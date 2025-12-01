Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

MSV-News in KW49: Lizenz bis zum Saisonende gesichert In der wöchentlichen News-Übersicht informiert FuPa Niederrhein über alles Wissenswerte rund um den MSV Duisburg. Verlinkte Inhalte 3. Liga KL C2 Duisburg/D/M Niederrheinliga FC Energie MSV Duisburg + 4 weitere

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW49 geht es um die beeindruckende Siegesserie der MSV-Frauen, solide Finanzen, einen Kantersieg der MSV-Amateure und Vorfreude auf das Spitzenspiel bei Energie Cottbus am kommenden Samstag.

Gute Nachrichten aus Frankfurt erreichten den MSV Duisburg zu Wochenbeginn. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte den Zebras die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die aktuelle Saison. "Wir freuen uns über die positive Rückmeldung des DFB. Nach unserer Rückkehr in die 3. Liga ist dies ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur wirtschaftlichen Stabilisierung", erklärt MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in den Vereinsmedien. 1. Dezember, 12 Uhr: MSV-Adventskalender gestartet

Alljährlich bietet auch der MSV einen Adventskalender an. Hier haben Anhänger des Spielvereins bis zum 24. Dezember täglich die Chance auf tolle Gewinne. Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich ein Heimtrikot sowie ein 50-Euro-Gutschein für trinkgut. Teilnehmen könnt ihr hier. 1. Dezember, 10 Uhr: Kantersieg für MSV-Amateure Gestern, 16:15 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg II VfL Wedau VfL Wedau II 11 0 Abpfiff In Torlaune zeigten sich die MSV-Amateure in ihrem Heimspiel gegen den VfL Wedau II. Am Ende machten es die Zebras zweistellig und schlugen das Tabellenschlusslicht mit 11:0. Der MSV verbleibt auf dem siebten Rang. Eliah Immel erzielte bereits in der zweiten Minute den Führungstreffer, Philipp Ruprecht legte per Strafstoßtor das 2:0 nach (22.). Noch vor der Pause schraubten Kay Eller (27.), Elias Marnach (35.), Immel (40.) und Niclas Seidler (42.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Auch nach dem Seitenwechsel ging es nur in eine Richtung. Folgerichtig klingelte es noch fünf weitere Male im Kasten der VfL-Kicker. Benedikt Steffen (55./64./88.), Jan Kempf (57.) und Tom Schenk (71.) trugen sich als weitere Torschützen in den Spielberichtsbogen ein. 1. Dezember, 9 Uhr: Siegesserie der Frauen geht weiter