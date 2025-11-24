MSV-News in KW48: Kantersieg im Niederrheinpokal

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW48 geht es um das Pokalspiel der MSV-Frauen, das Abschneiden der Junioren in der DFB-Nachwuchsliga und natürlich den Westschlager gegen Alemannia Aachen am kommenden Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker).

Keine Chance mehr auf die Liga A in der DFB-Nachwuchsliga haben die U19-Junioren des MSV Duisburg. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den Vorletzten Alemannia Aachen besteht rechnerisch keine Möglichkeit mehr, als möglicher Dritter in die Meisterrunde einzuziehen. Für die Zebras geht es demnach im neuen Jahr in der Liga B weiter um Punkte. In einem verrückten Spiel erzielte Louis Halfes-Meis schon in der zweiten Minute den Führungstreffer, Aachen glich keine 60 Sekunden später aus. Es ging weiter munter zur Sache. Neun Minuten waren absolviert, als Mohammed Berrahou zum 2:1 einnetzte, Mika Pobric markierte nach 38 Zeigerumdrehungen das 2:2, was zugleich den Endstand bedeuten sollte.

Die Frauen des MSV Duisburg sind problemlos in das Viertelfinale um den Niederrheinpokal eingezogen. Beim klassentieferen SV Brünen setzten sich die Zebras klar mit 9:0 durch. Marie Locker und Nina Martinek trafen doppelt, außerdem trugen sich Chloe Rickes, Hanna Hamdi, Edina Habibovic und Sophie Schneider in die Torschützenliste ein. Das zwischenzeitliche 4:0 erfolgte durch ein Eigentor. Der Torreigen begann erst nach dem Seitenwechsel, denn zur Pause führte der MSV nur mit 1:0.

24. November, 8 Uhr: Zebras auf dem Weihnachtsmarkt

Alle Jahre wieder, sind die Zebras auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Am Sonntag, den 30. November, geht es zunächst für das gesamte Team auf die große Bühne, im Anschluss haben Fans bis etwa 15 Uhr Zeit für ein Selfie und Autogramme. Außerdem ist ist der Zeit von 13 bis 21 Uhr der mobile Zebrashop vor Ort, an dem sich die Anhänger des Spielvereins mit Weihnachtsgeschenken eindecken können.