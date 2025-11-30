MSV-News in KW48: Flügelflitzer verlängert vorzeitig

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW48 geht es um das Pokalspiel der MSV-Frauen, das Abschneiden der Junioren in der DFB-Nachwuchsliga und natürlich den Westschlager gegen Alemannia Aachen am kommenden Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker).

Ein Tor vorbereitet und eins selbst erzielt hat Can Coskun am Samstag gegen Alemannia Aachen. Am Sonntag gab es die nächste gute Nachricht rund um den Flügelflitzer der Zebras - der Vertrag wurde vorzeitig verlängert. "Ich bin seit dem ersten Tag sehr gut in Duisburg angekommen und möchte mit dem Spielverein gemeinsam weiter wachsen und mich entwickeln. Ich hab‘ richtig Bock auf die Saison und die nächste Zeit mit Euch und möchte für die Unterstützung von den Rängen bedanken! Ich freue mich sehr über die vorzeitige Verlängerung", erklärt der 27-Jährige. Coach Dietmar Hirsch ergänzt: "Seine Einsatz-Zeiten sprechen für sich. Can ist ein wichtiger Spieler auf und neben dem Platz, überzeugt immer wieder mit seiner Qualität und seinem Willen. Er passt perfekt zum Spielverein, ich freue mich sehr auf den weiteren gemeinsamen Weg an der Wedau.“

Am vergangenen Wochenende war es lange Zeit still in den deutschen Stadien. Zwölf Minuten protestierten die Fanszenen gegen geplante Restriktionen durch die Innenminister der Bundesländer. Unter der Woche hat der MSV dazu Stellung bezogen und sich deutlich gegen die diskutierten Maßnahmen ausgesprochen. Auch am kommenden Spieltag wird der Protest fortgesetzt. "Die Stille der Kurven ist unsere unüberhörbare klare Forderung an die Politik, noch vor der anstehenden Innenministerkonferenz die dringend notwendige Kehrtwende einzulegen. An die Vertreter der Vereine und Verbände appellieren wir: Zeigt deutlicher denn je Haltung und schützt gemeinsam mit uns das Alleinstellungsmerkmal des Fußballs in diesem Land – noch ist es nicht zu spät! Ohne euch wird ein Großteil der absurden politischen Forderungen nicht umsetzbar sein!", heißt es in der Stellungnahme der Fanszenen Deutschlands.

28. November, 10 Uhr: Museums-Echo gegen Aachen

Bereits die elfte Ausgabe des Museums-Echo wird beim Heimspiel gegen Alemannia Aachen am Samstag auf den Markt gebracht. Auf 44 Seiten gibt es eine ausführliche Vorstellung des Gegners, einen genauen Blick auf die Geschichte und viele weitere spannende Artikel. Die Ausgabe ist kostenlos, es wird allerdings um Spenden gebeten. Der Erlös kommt der geplanten Errichtung des MSV Museums zugute.

26. November, 18 Uhr: Cottbus-Tickets verfügbar

Am Nikolaustag geht es für den MSV Duisburg zum Spitzenspiel in den Osten. Anstoß der Partie bei Energie Cottbus ist um 14 Uhr. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf online erwerbbar. In der ersten Verkaufsphase stehen den Zebra-Anhängern insgesamt 1.246 Ticket (536 Sitzplätze, 710 Stehplätze zur Verfügung. Bei Bedarf werden weitere 710 nicht-überdachte Stehplätze freigeschaltet. Sitzplätze kosten 28 Euro (ermäßigt 23 Euro), Stehplätze gibt es für 19 Euro (17 Euro ermäßigt).

25. November, 17.30 Uhr: Rückrunden-Dauerkarte bald erhältlich

Ab Montag, den 1. Dezember, haben alle MSV-Fans, die noch keine Dauerkarte besitzen, die Chance, sich ihr Ticket für die Rückrunde zu sichern. Ab 10 Uhr kann der Stammplatz für alle Heimspiele der zweiten Saisonhälfte erworben werden. Möglich ist das im ZebraShop am Stadion, im Online-Shop und an der Telefon-Hotline.

25. November, 14 Uhr: Debakel für U17

Einen rabenschwarzen Tag erlebten die U17-Junioren der Zebras im Derby bei Fortuna Düsseldorf. Nachdem Philipp Kanzok und Elias Boukrous vor der Pause trafen und für einen 2:1-Pausenstand für den MSV sorgten, drehten die Düsseldorfer nach dem Seitenwechsel auf und feierten letztlich einen 7:2-Kantersieg. Damit hat Duisburg auch die letzte Chance auf eine Teilnahme in der Liga A verspielt und wird im neuen Jahr dann in der Liga B antreten.

24. November, 10 Uhr: U19 verspielt Chance auf Liga A

Keine Chance mehr auf die Liga A in der DFB-Nachwuchsliga haben die U19-Junioren des MSV Duisburg. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den Vorletzten Alemannia Aachen besteht rechnerisch keine Möglichkeit mehr, als möglicher Dritter in die Meisterrunde einzuziehen. Für die Zebras geht es demnach im neuen Jahr in der Liga B weiter um Punkte. In einem verrückten Spiel erzielte Louis Halfes-Meis schon in der zweiten Minute den Führungstreffer, Aachen glich keine 60 Sekunden später aus. Es ging weiter munter zur Sache. Neun Minuten waren absolviert, als Mohammed Berrahou zum 2:1 einnetzte, Mika Pobric markierte nach 38 Zeigerumdrehungen das 2:2, was zugleich den Endstand bedeuten sollte.

24. November, 9 Uhr: Schützenfest im Niederrheinpokal